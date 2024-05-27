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Источник рассказал о случаях обмана россиян при открытии счета в Турции - РИА Новости, 27.05.2024
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07:06 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/turtsiya-1948520500.html
Источник рассказал о случаях обмана россиян при открытии счета в Турции
Источник рассказал о случаях обмана россиян при открытии счета в Турции - РИА Новости, 27.05.2024
Источник рассказал о случаях обмана россиян при открытии счета в Турции
Случаи обмана граждан России, желающих открыть банковский счёт на фоне проблем с переводами средств, участились в Турции, мошенники используют социальные сети... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T07:06
2024-05-27T07:06
россия
турция
сша
алексей ерхов
владимир путин
в мире
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Случаи обмана граждан России, желающих открыть банковский счёт на фоне проблем с переводами средств, участились в Турции, мошенники используют социальные сети для привлечения клиентов, которым за определенную плату "гарантируют" стопроцентный результат, сообщил РИА Новости источник в одном из частных банков столицы. Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, заявил ранее РИА Новости источник в одном из частных банков страны. По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, а также, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов. "В последнее время участились обращения граждан РФ, которые стали жертвами мошенников, обещавших им открыть банковские счёта в банках Турции. Мошенники, используя страницы в социальных сетях, привлекают различными рекламными кампаниями граждан РФ, обещая им простой способ открытия счёта без вида на жительства и права на работу со "стопроцентной гарантией". Призываем граждан РФ не поддаваться обещаниям и кампаниям, лично обращаться в банки и получать соответствующую информацию", - заявил собеседник агентства. По его словам, при наличии необходимых документов и проверке в головных офисах счета открываются гражданам РФ как в частных, так и в государственных банках. "К сожалению, пока всё ещё присутствуют проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию", - добавил источник в финансовой организации. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240526/turtsiya-1948488404.html
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россия, турция, сша, алексей ерхов, владимир путин, в мире
Россия, Турция, США, Алексей Ерхов, Владимир Путин, В мире
Источник рассказал о случаях обмана россиян при открытии счета в Турции

В Турции участились случаи обмана россиян, желающих открыть банковский счет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Случаи обмана граждан России, желающих открыть банковский счёт на фоне проблем с переводами средств, участились в Турции, мошенники используют социальные сети для привлечения клиентов, которым за определенную плату "гарантируют" стопроцентный результат, сообщил РИА Новости источник в одном из частных банков столицы.
Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, заявил ранее РИА Новости источник в одном из частных банков страны. По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, а также, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов.
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"В последнее время участились обращения граждан РФ, которые стали жертвами мошенников, обещавших им открыть банковские счёта в банках Турции. Мошенники, используя страницы в социальных сетях, привлекают различными рекламными кампаниями граждан РФ, обещая им простой способ открытия счёта без вида на жительства и права на работу со "стопроцентной гарантией". Призываем граждан РФ не поддаваться обещаниям и кампаниям, лично обращаться в банки и получать соответствующую информацию", - заявил собеседник агентства.
По его словам, при наличии необходимых документов и проверке в головных офисах счета открываются гражданам РФ как в частных, так и в государственных банках.
"К сожалению, пока всё ещё присутствуют проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию", - добавил источник в финансовой организации.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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