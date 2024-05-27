Рейтинг@Mail.ru
ОК и ЮKassa выяснили, на что тратят россияне в преддверии лета - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/traty-1948629420.html
ОК и ЮKassa выяснили, на что тратят россияне в преддверии лета
ОК и ЮKassa выяснили, на что тратят россияне в преддверии лета - РИА Новости, 27.05.2024
ОК и ЮKassa выяснили, на что тратят россияне в преддверии лета
Одноклассники и ЮKassa (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) провели исследование* и узнали, на что россияне тратят деньги в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:48
2024-05-27T13:48
одноклассники
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948628163_0:116:3070:1843_1920x0_80_0_0_16c3d4dfd3f066f149530a36cd98bdb7.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Одноклассники и ЮKassa (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) провели исследование* и узнали, на что россияне тратят деньги в преддверии лета.По данным опроса ЮMoney, почти две трети россиян (62%) совершают покупки специально к лету. Самая популярная статья расходов – это новая одежда (20%), вторая по популярности – отпуск (14%). Ещё 11% респондентов планируют потратить больше всего на ремонт и благоустройство дома. Столько же покупают подарки на дни рождения, свадьбы и другие торжественные мероприятия, а 9% опрошенных увеличивают расходы на занятия спортом.В соцсети ОК с приближением летнего сезона сильнее всего вырос интерес пользователей к контенту о дачах и загородном отдыхе. В середине мая число просмотров публикаций о благоустройстве дома и участка выросло на 89% по сравнению с началом весны.Также в этом месяце, по данным ЮKassa, увеличился спрос на строительные и садовые принадлежности. С 1 по 20 мая в сегменте стройматериалов оборот вырос в два раза по сравнению с теми же числами февраля. Количество покупок возросло на 95%, число покупателей – на 66%, средний чек – на 17%, до 20 824 рублей. Оборот от продаж садовых материалов увеличился почти в три раза, количество покупок – более чем вдвое, покупателей стало на 31% больше, а средний чек вырос на 24% и составил 3 990 рублей.По данным аналитиков ОК, вторая по популярности тема в соцсети – правильное питание и диеты (рост на 54%), а на третьем месте – идеи для отпуска (41%). Обновление гардероба к летнему сезону тоже интересует пользователей: просмотров публикаций о выборе и сочетании одежды стало на 25% больше.ОК и ЮKassa также узнали, сколько респонденты готовы потратить на подготовку к лету. Большинство опрошенных (29%) планируют выделить на сезонные покупки не более 25 тысяч рублей, по 17% – 25-50 и 50-100 тысяч, по 11% – 100-250 и 250-500 тысяч. Ещё 10% опрошенных не планируют никаких дополнительных трат в преддверии летнего сезона, а 5% собираются заплатить более 500 тысяч рублей или не считают траты.*Опрос проводился на сайте ЮMoney в мае 2024 года. В нем приняли участие более 1 тысячи пользователей на территории РФ.
https://ria.ru/20240524/premera-1948082057.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948628163_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3f44c209fe2fbf4cf6068e8cc31e3184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одноклассники, россия
Одноклассники, Россия

ОК и ЮKassa выяснили, на что тратят россияне в преддверии лета

© iStock.com / Maksym BelchenkoДевушка с ноутбуком и банковской картой
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© iStock.com / Maksym Belchenko
Девушка с ноутбуком и банковской картой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Одноклассники и ЮKassa (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) провели исследование* и узнали, на что россияне тратят деньги в преддверии лета.
По данным опроса ЮMoney, почти две трети россиян (62%) совершают покупки специально к лету. Самая популярная статья расходов – это новая одежда (20%), вторая по популярности – отпуск (14%). Ещё 11% респондентов планируют потратить больше всего на ремонт и благоустройство дома. Столько же покупают подарки на дни рождения, свадьбы и другие торжественные мероприятия, а 9% опрошенных увеличивают расходы на занятия спортом.
В соцсети ОК с приближением летнего сезона сильнее всего вырос интерес пользователей к контенту о дачах и загородном отдыхе. В середине мая число просмотров публикаций о благоустройстве дома и участка выросло на 89% по сравнению с началом весны.
Также в этом месяце, по данным ЮKassa, увеличился спрос на строительные и садовые принадлежности. С 1 по 20 мая в сегменте стройматериалов оборот вырос в два раза по сравнению с теми же числами февраля. Количество покупок возросло на 95%, число покупателей – на 66%, средний чек – на 17%, до 20 824 рублей. Оборот от продаж садовых материалов увеличился почти в три раза, количество покупок – более чем вдвое, покупателей стало на 31% больше, а средний чек вырос на 24% и составил 3 990 рублей.
Одноклассники и Московский джазовый фестиваль анонсировали премьеру спектакля Игоря Бутмана и Константина Хабенского - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
ОК и Moscow Jazz Festival анонсировали премьеру спектакля "Петя и Волк"
24 мая, 13:34
По данным аналитиков ОК, вторая по популярности тема в соцсети – правильное питание и диеты (рост на 54%), а на третьем месте – идеи для отпуска (41%). Обновление гардероба к летнему сезону тоже интересует пользователей: просмотров публикаций о выборе и сочетании одежды стало на 25% больше.
ОК и ЮKassa также узнали, сколько респонденты готовы потратить на подготовку к лету. Большинство опрошенных (29%) планируют выделить на сезонные покупки не более 25 тысяч рублей, по 17% – 25-50 и 50-100 тысяч, по 11% – 100-250 и 250-500 тысяч. Ещё 10% опрошенных не планируют никаких дополнительных трат в преддверии летнего сезона, а 5% собираются заплатить более 500 тысяч рублей или не считают траты.
*Опрос проводился на сайте ЮMoney в мае 2024 года. В нем приняли участие более 1 тысячи пользователей на территории РФ.
 
ОдноклассникиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала