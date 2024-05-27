https://ria.ru/20240527/traty-1948629420.html

ОК и ЮKassa выяснили, на что тратят россияне в преддверии лета

ОК и ЮKassa выяснили, на что тратят россияне в преддверии лета - РИА Новости, 27.05.2024

ОК и ЮKassa выяснили, на что тратят россияне в преддверии лета

Одноклассники и ЮKassa (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) провели исследование* и узнали, на что россияне тратят деньги в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:48

2024-05-27T13:48

2024-05-27T13:48

одноклассники

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948628163_0:116:3070:1843_1920x0_80_0_0_16c3d4dfd3f066f149530a36cd98bdb7.jpg

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Одноклассники и ЮKassa (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) провели исследование* и узнали, на что россияне тратят деньги в преддверии лета.По данным опроса ЮMoney, почти две трети россиян (62%) совершают покупки специально к лету. Самая популярная статья расходов – это новая одежда (20%), вторая по популярности – отпуск (14%). Ещё 11% респондентов планируют потратить больше всего на ремонт и благоустройство дома. Столько же покупают подарки на дни рождения, свадьбы и другие торжественные мероприятия, а 9% опрошенных увеличивают расходы на занятия спортом.В соцсети ОК с приближением летнего сезона сильнее всего вырос интерес пользователей к контенту о дачах и загородном отдыхе. В середине мая число просмотров публикаций о благоустройстве дома и участка выросло на 89% по сравнению с началом весны.Также в этом месяце, по данным ЮKassa, увеличился спрос на строительные и садовые принадлежности. С 1 по 20 мая в сегменте стройматериалов оборот вырос в два раза по сравнению с теми же числами февраля. Количество покупок возросло на 95%, число покупателей – на 66%, средний чек – на 17%, до 20 824 рублей. Оборот от продаж садовых материалов увеличился почти в три раза, количество покупок – более чем вдвое, покупателей стало на 31% больше, а средний чек вырос на 24% и составил 3 990 рублей.По данным аналитиков ОК, вторая по популярности тема в соцсети – правильное питание и диеты (рост на 54%), а на третьем месте – идеи для отпуска (41%). Обновление гардероба к летнему сезону тоже интересует пользователей: просмотров публикаций о выборе и сочетании одежды стало на 25% больше.ОК и ЮKassa также узнали, сколько респонденты готовы потратить на подготовку к лету. Большинство опрошенных (29%) планируют выделить на сезонные покупки не более 25 тысяч рублей, по 17% – 25-50 и 50-100 тысяч, по 11% – 100-250 и 250-500 тысяч. Ещё 10% опрошенных не планируют никаких дополнительных трат в преддверии летнего сезона, а 5% собираются заплатить более 500 тысяч рублей или не считают траты.*Опрос проводился на сайте ЮMoney в мае 2024 года. В нем приняли участие более 1 тысячи пользователей на территории РФ.

https://ria.ru/20240524/premera-1948082057.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одноклассники, россия