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Глава МЭР предсказал рост товарооборота с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024
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16:34 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/tovarooborot-1948693310.html
Глава МЭР предсказал рост товарооборота с Узбекистаном
Глава МЭР предсказал рост товарооборота с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024
Глава МЭР предсказал рост товарооборота с Узбекистаном
Товарооборот России и Узбекистана по итогам нынешнего года точно вырастет, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:34
2024-05-27T16:34
экономика
россия
узбекистан
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Узбекистана по итогам нынешнего года точно вырастет, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Да, он точно вырастет", - заявил Решетников журналистам на вопрос о том, вырастет ли товарооборот России и Узбекистана по итогам 2024 года.
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948690043.html
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экономика, россия, узбекистан, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Узбекистан, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Глава МЭР предсказал рост товарооборота с Узбекистаном

Решетников: товарооборот России и Узбекистана вырастет по итогам года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Решетников. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Узбекистана по итогам нынешнего года точно вырастет, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Да, он точно вырастет", - заявил Решетников журналистам на вопрос о том, вырастет ли товарооборот России и Узбекистана по итогам 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Россия и Узбекистан отметили важность формирования совместного инвестфонда
16:19
 
ЭкономикаРоссияУзбекистанМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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