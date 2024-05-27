https://ria.ru/20240527/tovarooborot-1948693310.html

Глава МЭР предсказал рост товарооборота с Узбекистаном

Глава МЭР предсказал рост товарооборота с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024

Глава МЭР предсказал рост товарооборота с Узбекистаном

Товарооборот России и Узбекистана по итогам нынешнего года точно вырастет, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:34

2024-05-27T16:34

2024-05-27T16:34

экономика

россия

узбекистан

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Узбекистана по итогам нынешнего года точно вырастет, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Да, он точно вырастет", - заявил Решетников журналистам на вопрос о том, вырастет ли товарооборот России и Узбекистана по итогам 2024 года.

https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948690043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, узбекистан, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)