https://ria.ru/20240527/tovarooborot-1948693310.html
Глава МЭР предсказал рост товарооборота с Узбекистаном
Глава МЭР предсказал рост товарооборота с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024
Глава МЭР предсказал рост товарооборота с Узбекистаном
Товарооборот России и Узбекистана по итогам нынешнего года точно вырастет, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:34
2024-05-27T16:34
2024-05-27T16:34
экономика
россия
узбекистан
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Узбекистана по итогам нынешнего года точно вырастет, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Да, он точно вырастет", - заявил Решетников журналистам на вопрос о том, вырастет ли товарооборот России и Узбекистана по итогам 2024 года.
https://ria.ru/20240527/uzbekistan-1948690043.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, узбекистан, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Узбекистан, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Глава МЭР предсказал рост товарооборота с Узбекистаном
Решетников: товарооборот России и Узбекистана вырастет по итогам года