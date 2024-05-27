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Архангельская область планирует вдвое нарастить товарооборот с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024
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Архангельская область
Архангельская область
 
16:05 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/tovarooborot-1948678208.html
Архангельская область планирует вдвое нарастить товарооборот с Узбекистаном
Архангельская область планирует вдвое нарастить товарооборот с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024
Архангельская область планирует вдвое нарастить товарооборот с Узбекистаном
Сотрудничество с Узбекистаном для Архангельской области является одним из приоритетных направлений развития международных связей, товарооборот с этим... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:05
2024-05-27T16:05
архангельская область
узбекистан
архангельская область
россия
александр цыбульский
владимир путин
абдулла арипов
снг
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Сотрудничество с Узбекистаном для Архангельской области является одним из приоритетных направлений развития международных связей, товарооборот с этим государством планируется нарастить в два раза уже в этом году, что подтверждается количеством уже заключенных контрактов, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Цыбульский в понедельник находится в Узбекистане в составе официальной делегации России, которую возглавляет президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава региона, для Архангельской области сотрудничество с Узбекистаном является предметом особого внимания и одним из приоритетных направлений развития международных связей. По объему товарооборота Узбекистан занимает первое место среди стран ближнего зарубежья – партнеров Архангельской области, обеспечивая больше 30% товарооборота внешней торговли региона со странами СНГ. При этом за последние три года эти показатели увеличились более чем на 40%. "У нас пока небольшой товарооборот – около 50 миллионов долларов, но мы договорились в рамках нашего ноябрьского визита в Узбекистан, что должны в этом году его удвоить. Тогда это намерение могло показаться кому-то немного популистским и эмоциональным, но полгода спустя по итогам заключенных компаниями контрактов мы видим, что есть все шансы выполнить намеченные планы", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Губернатор отметил, что уже сейчас компания заключили контрактов на 30% больше, чем в прошлом году, – общей стоимостью почти 12 миллиардов долларов. Архангельская область экспортирует в Узбекистан преимущественно бумагу, картон, изделия из них и целлюлозу. Основу импорта составляют продукты неорганической химии и товары легкой промышленности. При этом глава региона подчеркнул, что выстраиваемые сегодня с Узбекистаном международные связи – это ренессанс тех отношений, которые когда-то были. "Сегодня мы с благодарностью возвращаемся к нашим друзьям из Узбекистана и уже решили многие сложные вопросы, в том числе по обеспечению поставок в регион химических реагентов для целлюлозно-бумажной, лесопромышленной отраслей", – заявил Цыбульский. Несмотря на то, что структура внешнеторгового оборота с Республикой Узбекистан ориентирована преимущественно на лесную отрасль, прорабатываются и другие направления для развития международного сотрудничества. Архангельские предприятия заинтересованы в партнерстве с узбекскими предпринимателями в части организации прямых поставок сельскохозяйственной и текстильной продукции, а также в реализации совместных проектов в сфере изготовления мебели, производства инновационной продукции, высокотехнологичного производства. Эти и другие направления сотрудничества глава региона обсудил в понедельник в ходе встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Речь шла о наращивании объемов экспорта и импорта, в том числе возможности поставки северной рыбы, добытой промысловиками Архангельской области, текущем состояние международных отношений между Архангельской областью и Республикой Узбекистан, а также перспективах расширения направлений сотрудничества. Как отметили в пресс-службе правительства региона, стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в результате бизнес-миссии делегации Архангельской области в ноябре 2023 года. "Очень активно развивается взаимодействие в части импортозамещения по линии обеспечения деятельности наших целлюлозно-бумажных предприятий. Неплохо мы продвинулись по взаимодействию и сотрудничеству в лесопромышленном комплексе: первые контракты уже заключены. При этом бизнес Узбекистана по достоинству оценил северный лес, и мы ожидаем увеличения поставок", – пояснил Цыбульский. Еще одним перспективным направлением сотрудничества может стать рыбодобывающая отрасль, Узбекистан заинтересован в поставках рыбы северных морей. Продолжается сотрудничество между Архангельской областью и Узбекистаном и в научной, образовательной и культурной сферах.
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узбекистан, архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин, абдулла арипов, снг
Архангельская область, Узбекистан, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Владимир Путин, Абдулла Арипов, СНГ

Архангельская область планирует вдвое нарастить товарооборот с Узбекистаном

© Фото : Цыбульский/TelegramГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Цыбульский/Telegram
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АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Сотрудничество с Узбекистаном для Архангельской области является одним из приоритетных направлений развития международных связей, товарооборот с этим государством планируется нарастить в два раза уже в этом году, что подтверждается количеством уже заключенных контрактов, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Цыбульский в понедельник находится в Узбекистане в составе официальной делегации России, которую возглавляет президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава региона, для Архангельской области сотрудничество с Узбекистаном является предметом особого внимания и одним из приоритетных направлений развития международных связей. По объему товарооборота Узбекистан занимает первое место среди стран ближнего зарубежья – партнеров Архангельской области, обеспечивая больше 30% товарооборота внешней торговли региона со странами СНГ. При этом за последние три года эти показатели увеличились более чем на 40%.
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«
"У нас пока небольшой товарооборот – около 50 миллионов долларов, но мы договорились в рамках нашего ноябрьского визита в Узбекистан, что должны в этом году его удвоить. Тогда это намерение могло показаться кому-то немного популистским и эмоциональным, но полгода спустя по итогам заключенных компаниями контрактов мы видим, что есть все шансы выполнить намеченные планы", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства области.
Губернатор отметил, что уже сейчас компания заключили контрактов на 30% больше, чем в прошлом году, – общей стоимостью почти 12 миллиардов долларов. Архангельская область экспортирует в Узбекистан преимущественно бумагу, картон, изделия из них и целлюлозу. Основу импорта составляют продукты неорганической химии и товары легкой промышленности.
При этом глава региона подчеркнул, что выстраиваемые сегодня с Узбекистаном международные связи – это ренессанс тех отношений, которые когда-то были. "Сегодня мы с благодарностью возвращаемся к нашим друзьям из Узбекистана и уже решили многие сложные вопросы, в том числе по обеспечению поставок в регион химических реагентов для целлюлозно-бумажной, лесопромышленной отраслей", – заявил Цыбульский.
Несмотря на то, что структура внешнеторгового оборота с Республикой Узбекистан ориентирована преимущественно на лесную отрасль, прорабатываются и другие направления для развития международного сотрудничества. Архангельские предприятия заинтересованы в партнерстве с узбекскими предпринимателями в части организации прямых поставок сельскохозяйственной и текстильной продукции, а также в реализации совместных проектов в сфере изготовления мебели, производства инновационной продукции, высокотехнологичного производства.
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Эти и другие направления сотрудничества глава региона обсудил в понедельник в ходе встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Речь шла о наращивании объемов экспорта и импорта, в том числе возможности поставки северной рыбы, добытой промысловиками Архангельской области, текущем состояние международных отношений между Архангельской областью и Республикой Узбекистан, а также перспективах расширения направлений сотрудничества.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в результате бизнес-миссии делегации Архангельской области в ноябре 2023 года.
«
"Очень активно развивается взаимодействие в части импортозамещения по линии обеспечения деятельности наших целлюлозно-бумажных предприятий. Неплохо мы продвинулись по взаимодействию и сотрудничеству в лесопромышленном комплексе: первые контракты уже заключены. При этом бизнес Узбекистана по достоинству оценил северный лес, и мы ожидаем увеличения поставок", – пояснил Цыбульский.
Еще одним перспективным направлением сотрудничества может стать рыбодобывающая отрасль, Узбекистан заинтересован в поставках рыбы северных морей. Продолжается сотрудничество между Архангельской областью и Узбекистаном и в научной, образовательной и культурной сферах.
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Архангельская областьУзбекистанАрхангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийВладимир ПутинАбдулла АриповСНГ
 
 
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