https://ria.ru/20240527/tovarooborot-1948678208.html

Архангельская область планирует вдвое нарастить товарооборот с Узбекистаном

Архангельская область планирует вдвое нарастить товарооборот с Узбекистаном - РИА Новости, 27.05.2024

Архангельская область планирует вдвое нарастить товарооборот с Узбекистаном

Сотрудничество с Узбекистаном для Архангельской области является одним из приоритетных направлений развития международных связей, товарооборот с этим... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:05

2024-05-27T16:05

2024-05-27T16:05

архангельская область

узбекистан

архангельская область

россия

александр цыбульский

владимир путин

абдулла арипов

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948681704_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_ede1327f24d41e01e5bb137f537c175c.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая – РИА Новости. Сотрудничество с Узбекистаном для Архангельской области является одним из приоритетных направлений развития международных связей, товарооборот с этим государством планируется нарастить в два раза уже в этом году, что подтверждается количеством уже заключенных контрактов, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Цыбульский в понедельник находится в Узбекистане в составе официальной делегации России, которую возглавляет президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава региона, для Архангельской области сотрудничество с Узбекистаном является предметом особого внимания и одним из приоритетных направлений развития международных связей. По объему товарооборота Узбекистан занимает первое место среди стран ближнего зарубежья – партнеров Архангельской области, обеспечивая больше 30% товарооборота внешней торговли региона со странами СНГ. При этом за последние три года эти показатели увеличились более чем на 40%. "У нас пока небольшой товарооборот – около 50 миллионов долларов, но мы договорились в рамках нашего ноябрьского визита в Узбекистан, что должны в этом году его удвоить. Тогда это намерение могло показаться кому-то немного популистским и эмоциональным, но полгода спустя по итогам заключенных компаниями контрактов мы видим, что есть все шансы выполнить намеченные планы", - отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства области. Губернатор отметил, что уже сейчас компания заключили контрактов на 30% больше, чем в прошлом году, – общей стоимостью почти 12 миллиардов долларов. Архангельская область экспортирует в Узбекистан преимущественно бумагу, картон, изделия из них и целлюлозу. Основу импорта составляют продукты неорганической химии и товары легкой промышленности. При этом глава региона подчеркнул, что выстраиваемые сегодня с Узбекистаном международные связи – это ренессанс тех отношений, которые когда-то были. "Сегодня мы с благодарностью возвращаемся к нашим друзьям из Узбекистана и уже решили многие сложные вопросы, в том числе по обеспечению поставок в регион химических реагентов для целлюлозно-бумажной, лесопромышленной отраслей", – заявил Цыбульский. Несмотря на то, что структура внешнеторгового оборота с Республикой Узбекистан ориентирована преимущественно на лесную отрасль, прорабатываются и другие направления для развития международного сотрудничества. Архангельские предприятия заинтересованы в партнерстве с узбекскими предпринимателями в части организации прямых поставок сельскохозяйственной и текстильной продукции, а также в реализации совместных проектов в сфере изготовления мебели, производства инновационной продукции, высокотехнологичного производства. Эти и другие направления сотрудничества глава региона обсудил в понедельник в ходе встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Речь шла о наращивании объемов экспорта и импорта, в том числе возможности поставки северной рыбы, добытой промысловиками Архангельской области, текущем состояние международных отношений между Архангельской областью и Республикой Узбекистан, а также перспективах расширения направлений сотрудничества. Как отметили в пресс-службе правительства региона, стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в результате бизнес-миссии делегации Архангельской области в ноябре 2023 года. "Очень активно развивается взаимодействие в части импортозамещения по линии обеспечения деятельности наших целлюлозно-бумажных предприятий. Неплохо мы продвинулись по взаимодействию и сотрудничеству в лесопромышленном комплексе: первые контракты уже заключены. При этом бизнес Узбекистана по достоинству оценил северный лес, и мы ожидаем увеличения поставок", – пояснил Цыбульский. Еще одним перспективным направлением сотрудничества может стать рыбодобывающая отрасль, Узбекистан заинтересован в поставках рыбы северных морей. Продолжается сотрудничество между Архангельской областью и Узбекистаном и в научной, образовательной и культурной сферах.

https://ria.ru/20231118/soglasheniya-1910238149.html

https://ria.ru/20240423/biznes-forum-1941832166.html

https://ria.ru/20231116/sotrudnichestvo-1909906423.html

узбекистан

архангельская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

узбекистан, архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин, абдулла арипов, снг