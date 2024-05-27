https://ria.ru/20240527/tovarooborot-1948659635.html

Россия и Узбекистан готовы углублять торговое сотрудничество, заявил Путин

Россия и Узбекистан готовы углублять торговое сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан готовы углублять торговое сотрудничество, заявил Путин

Москва и Ташкент готовы работать над углублением торгового сотрудничества, товарооборот между государствами можно нарастить, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:04

2024-05-27T15:04

2024-05-27T15:20

россия

узбекистан

москва

экономика

владимир путин

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Москва и Ташкент готовы работать над углублением торгового сотрудничества, товарооборот между государствами можно нарастить, сообщил президент России Владимир Путин."По итогам прошлого года товарооборот… серьезно увеличился и составил почти десять миллиардов долларов. Конечно, это не предел. Мы сейчас обсуждали с президентом (Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - ред.)... есть готовность и желание с обеих сторон работать по этому направлению. Безусловно, мы увеличим этот объем товарооборота", - сказал Путин во время пресс-конференции после переговоров с Мирзиёевым.Российский лидер отметил, что за первый квартал текущего года товарооборот между странами вырос почти на 20%.Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.

https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948656098.html

россия

узбекистан

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, узбекистан, москва, экономика, владимир путин, шавкат мирзиеев