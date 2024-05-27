Россия и Узбекистан готовы углублять торговое сотрудничество, заявил Путин
Путин заявил о готовности России и Узбекистана углублять торговое сотрудничество
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Москва и Ташкент готовы работать над углублением торгового сотрудничества, товарооборот между государствами можно нарастить, сообщил президент России Владимир Путин.
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"По итогам прошлого года товарооборот… серьезно увеличился и составил почти десять миллиардов долларов. Конечно, это не предел. Мы сейчас обсуждали с президентом (Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым - ред.)... есть готовность и желание с обеих сторон работать по этому направлению. Безусловно, мы увеличим этот объем товарооборота", - сказал Путин во время пресс-конференции после переговоров с Мирзиёевым.
Российский лидер отметил, что за первый квартал текущего года товарооборот между странами вырос почти на 20%.
Двусторонние переговоры на высшем уровне проходили в загородной резиденции президента Узбекистана "Куксарой". Лидеры сначала беседовали в узком формате, а затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В общей сложности российско-узбекистанские переговоры продлились около трех часов.