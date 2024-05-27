Россия и Узбекистан отметили положительную динамику в торговле
Россия и Узбекистан отметили положительную динамику во взаимной торговле
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан констатировали положительную динамику во взаимной торговле, одна из основных задач - устранение барьеров и создание благоприятных условий, говорится в тексте совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, опубликованном на сайте Кремля.
"Стороны констатировали положительную динамику во взаимной торговле, имеющийся потенциал для увеличения ее объемов и большей сбалансированности. Одной из основных задач признано создание благоприятных условий и устранение барьеров в торговле", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.