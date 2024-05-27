https://ria.ru/20240527/torgovlya-1948689601.html

Россия и Узбекистан отметили положительную динамику в торговле

Россия и Узбекистан отметили положительную динамику в торговле - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан отметили положительную динамику в торговле

Россия и Узбекистан констатировали положительную динамику во взаимной торговле, одна из основных задач - устранение барьеров и создание благоприятных условий,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:17

2024-05-27T16:17

2024-05-27T16:17

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

экономика

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан констатировали положительную динамику во взаимной торговле, одна из основных задач - устранение барьеров и создание благоприятных условий, говорится в тексте совместного заявления президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, опубликованном на сайте Кремля. "Стороны констатировали положительную динамику во взаимной торговле, имеющийся потенциал для увеличения ее объемов и большей сбалансированности. Одной из основных задач признано создание благоприятных условий и устранение барьеров в торговле", - говорится в заявлении. Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

https://ria.ru/20240527/putin-mirzieev-1948689081.html

узбекистан

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, экономика