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На Тайване два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 27.05.2024
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07:49 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/tayvan-1948521762.html
На Тайване два человека погибли при пожаре в жилом доме
На Тайване два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 27.05.2024
На Тайване два человека погибли при пожаре в жилом доме
Двое пожарных погибли, еще 173 человека заблокированы после пожара в жилом доме в городе Синьчжу на северо-западе Тайваня, сообщает в понедельник Центральное... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T07:49
2024-05-27T07:49
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ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Двое пожарных погибли, еще 173 человека заблокированы после пожара в жилом доме в городе Синьчжу на северо-западе Тайваня, сообщает в понедельник Центральное информационное агентство острова. Сообщение о пожаре в высотном жилом доме поступило в городское пожарное управление города Синьчжу в воскресенье в 22.55 по местному времени (17.55 мск). Прибывшие на место пожарные смогли взять пламя под контроль около 23.35 (18.35 мск), хотя остаточное тление продолжалось. На момент пожара в здании находились 292 человека, из них удалось эвакуировать 119 человек. В настоящее время 173 человека находятся внутри и на крыше здания в ожидании помощи. После возгорания в здании была отключена электроэнергия, и пожарные Ли Юнчжэнь (39 лет) и Чжоу Лисинь (34 года) вошли в здание, чтобы помочь людям эвакуироваться, они сообщили, что обнаружили нуждающихся в спасении людей, и после этого от них не поступало никаких сведений. Вошедшие вслед за ними в здание коллеги обнаружили двух пожарных на лестнице без сознания, спасти их не удалось. В пожарном управлении города сообщили, что погибшие проработали пожарными 19 и 14 лет. Причины возгорания и гибели двух пожарных пока не установлены, ведется расследование.
https://ria.ru/20240524/vetnam-1948033593.html
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в мире, тайвань
В мире, Тайвань
На Тайване два человека погибли при пожаре в жилом доме

На Тайване при пожаре в жилом доме погибли два человека, еще 173 заблокированы

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Тайбей
Тайбей - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
Тайбей. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Двое пожарных погибли, еще 173 человека заблокированы после пожара в жилом доме в городе Синьчжу на северо-западе Тайваня, сообщает в понедельник Центральное информационное агентство острова.
Сообщение о пожаре в высотном жилом доме поступило в городское пожарное управление города Синьчжу в воскресенье в 22.55 по местному времени (17.55 мск). Прибывшие на место пожарные смогли взять пламя под контроль около 23.35 (18.35 мск), хотя остаточное тление продолжалось.
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На момент пожара в здании находились 292 человека, из них удалось эвакуировать 119 человек. В настоящее время 173 человека находятся внутри и на крыше здания в ожидании помощи.
После возгорания в здании была отключена электроэнергия, и пожарные Ли Юнчжэнь (39 лет) и Чжоу Лисинь (34 года) вошли в здание, чтобы помочь людям эвакуироваться, они сообщили, что обнаружили нуждающихся в спасении людей, и после этого от них не поступало никаких сведений. Вошедшие вслед за ними в здание коллеги обнаружили двух пожарных на лестнице без сознания, спасти их не удалось.
В пожарном управлении города сообщили, что погибшие проработали пожарными 19 и 14 лет. Причины возгорания и гибели двух пожарных пока не установлены, ведется расследование.
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