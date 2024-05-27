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Главы Иркутской и Андижанской областей договорились о взаимовыгодных связях - РИА Новости, 27.05.2024
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Иркутская область
Иркутская область
 
15:59 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/svyazi-1948675865.html
Главы Иркутской и Андижанской областей договорились о взаимовыгодных связях
Главы Иркутской и Андижанской областей договорились о взаимовыгодных связях - РИА Новости, 27.05.2024
Главы Иркутской и Андижанской областей договорились о взаимовыгодных связях
Во время рабочей встречи в Республике Узбекистан главы Иркутской и Андижанской областей подписали меморандум, которым предусмотрено установление взаимовыгодных... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:59
2024-05-27T15:59
иркутская область
андижанская область
иркутская область
узбекистан
игорь кобзев
шавкат мирзиеев
владимир путин
снг
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ИРКУТСК, 27 мая — РИА Новости. Во время рабочей встречи в Республике Узбекистан главы Иркутской и Андижанской областей подписали меморандум, которым предусмотрено установление взаимовыгодных связей в сферах промышленного производства, образования, туризма, трудовой миграции, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев работает в Республике Узбекистан. В понедельник с двухдневным визитом по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Ташкенте находится президент РФ Владимир Путин. В течение дня Игорь Кобзев провел ряд значимых встреч и переговоров. В частности, глава Приангарья обсудил с хокимом Андижанской области Шухратбеком Абдурахмановым направления взаимовыгодного сотрудничества. Ранее делегация Андижанской области во главе с хокимом работала в Иркутске, были затронуты темы совместных проектов, инвестиций и развития обоих регионов. "В Узбекистане стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Хокимиятом Андижанской области и правительством Иркутской области. Подписи под документом поставили Игорь Кобзев и Шухратбек Абдурахманов. Документом предусмотрено установление взаимовыгодных связей, проведение совместных мероприятий", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, во время встречи были рассмотрены вопросы межрегионального сотрудничества. Республика Узбекистан – один из ведущих партнеров Приангарья, она занимает вторую позицию по объемам в структуре экспорта Иркутской области со странами СНГ. Обсудили вопросы взаимодействия в сфере образования, туризма, трудовой миграции. Есть перспективы распространения опыта иркутской компании по производству тест-полосок для глюкометров на территории Андижанской области. Глава региона подчеркнул, что Иркутская область готова наращивать товарооборот с Узбекистаном. В понедельник представители компаний из Ташкентской, Андижанской и Бухарской областей принимают участие в V Байкальском международном форуме партнеров, который стартовал в Иркутске. Это компании, представляющие туристическую отрасль, сферу дистрибуции напитков, торговую сеть и IT-отрасль. Также во время встречи с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что правительство региона уделяет серьезное внимание развитию двусторонних взаимовыгодных отношений. В регионе уже 12 лет действует Иркутская областная общественная организация "Узбекский национально-культурный центр "Наше Отечество", его задача – социальная и культурная адаптация граждан Узбекистана, проживающих на территории региона, сохранение и развитие обычаев и традиций. Губернатор Игорь Кобзев во время рабочей поездки примет участие в Совете регионов Республики Узбекистан и Российской Федерации при участии глав государств.
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андижанская область, иркутская область, узбекистан, игорь кобзев, шавкат мирзиеев, владимир путин, снг
Иркутская область, Андижанская область, Иркутская область, Узбекистан, Игорь Кобзев, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, СНГ

Главы Иркутской и Андижанской областей договорились о взаимовыгодных связях

© Фото : Правительство Иркутской областиГлавы Иркутской и Андижанской областей договорились о взаимовыгодных связях
Главы Иркутской и Андижанской областей договорились о взаимовыгодных связях - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Правительство Иркутской области
Главы Иркутской и Андижанской областей договорились о взаимовыгодных связях
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ИРКУТСК, 27 мая — РИА Новости. Во время рабочей встречи в Республике Узбекистан главы Иркутской и Андижанской областей подписали меморандум, которым предусмотрено установление взаимовыгодных связей в сферах промышленного производства, образования, туризма, трудовой миграции, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев работает в Республике Узбекистан. В понедельник с двухдневным визитом по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Ташкенте находится президент РФ Владимир Путин.
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В течение дня Игорь Кобзев провел ряд значимых встреч и переговоров. В частности, глава Приангарья обсудил с хокимом Андижанской области Шухратбеком Абдурахмановым направления взаимовыгодного сотрудничества. Ранее делегация Андижанской области во главе с хокимом работала в Иркутске, были затронуты темы совместных проектов, инвестиций и развития обоих регионов.
Узбекистане стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Хокимиятом Андижанской области и правительством Иркутской области. Подписи под документом поставили Игорь Кобзев и Шухратбек Абдурахманов. Документом предусмотрено установление взаимовыгодных связей, проведение совместных мероприятий", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, во время встречи были рассмотрены вопросы межрегионального сотрудничества. Республика Узбекистан – один из ведущих партнеров Приангарья, она занимает вторую позицию по объемам в структуре экспорта Иркутской области со странами СНГ. Обсудили вопросы взаимодействия в сфере образования, туризма, трудовой миграции. Есть перспективы распространения опыта иркутской компании по производству тест-полосок для глюкометров на территории Андижанской области.
Глава региона подчеркнул, что Иркутская область готова наращивать товарооборот с Узбекистаном. В понедельник представители компаний из Ташкентской, Андижанской и Бухарской областей принимают участие в V Байкальском международном форуме партнеров, который стартовал в Иркутске. Это компании, представляющие туристическую отрасль, сферу дистрибуции напитков, торговую сеть и IT-отрасль.
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Также во время встречи с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что правительство региона уделяет серьезное внимание развитию двусторонних взаимовыгодных отношений. В регионе уже 12 лет действует Иркутская областная общественная организация "Узбекский национально-культурный центр "Наше Отечество", его задача – социальная и культурная адаптация граждан Узбекистана, проживающих на территории региона, сохранение и развитие обычаев и традиций.
Губернатор Игорь Кобзев во время рабочей поездки примет участие в Совете регионов Республики Узбекистан и Российской Федерации при участии глав государств.
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Иркутская областьАндижанская областьИркутская областьУзбекистанИгорь КобзевШавкат МирзиеевВладимир ПутинСНГ
 
 
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