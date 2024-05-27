Рейтинг@Mail.ru
В месте ударов ВСУ по Нижним Серогозам не было военных, сообщил житель - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 27.05.2024 (обновлено: 16:47 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/svo-1948696687.html
В месте ударов ВСУ по Нижним Серогозам не было военных, сообщил житель
В месте ударов ВСУ по Нижним Серогозам не было военных, сообщил житель - РИА Новости, 27.05.2024
В месте ударов ВСУ по Нижним Серогозам не было военных, сообщил житель
Военных или их объектов не было в Нижних Серогозах, куда дважды ударили ВСУ, рассказал РИА Новости местный житель Владимир. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:40
2024-05-27T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948700401_28:0:844:459_1920x0_80_0_0_21d226302e8001d448aceb2aae615892.jpg
НИЖНИЕ СЕРОГОЗЫ, 27 мая - РИА Новости. Военных или их объектов не было в Нижних Серогозах, куда дважды ударили ВСУ, рассказал РИА Новости местный житель Владимир. Населенный пункт Нижние Серогозы подвергся первой волне обстрела в около 9 утра. Второй прилет был в 11:20. Ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, предварительно, четыре человека были госпитализированы, также одна женщина умерла из-за сердечного приступа. Супруг погибшей сообщил, что в момент первого обстрела в непосредственной близости от мест прилета находилось много местных жителей. "Здесь очень много было (людей). Нету здесь военных, только пенсионный (фонд - ред)", - посетовал Владимир, жена которого погибла в результате второго обстрела. "После второго прилета и случилось. Умерла жена. Да, от второго прилета. Сильный взрыв, и она перепугалась и умерла", - рассказал он. Как передает корреспондент РИА Новости, рядом с местом обстрела находится мемориал героям Великой Отечественной войны и школа, где в понедельник шли экзамены.
https://ria.ru/20240527/rogov-1948647549.html
https://ria.ru/20240524/zaes-1948148181.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948700401_232:0:844:459_1920x0_80_0_0_8082fce689640b1fd46f648546f2968a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
В месте ударов ВСУ по Нижним Серогозам не было военных, сообщил житель

Житель Нижних Серогоз: военных или их объектов не было в месте, куда ударили ВСУ

© РИА НовостиПоселок Нижние Серогозы в Херсонской области, где утром под украинский удар попало здание Пенсионного фонда. 27 мая 2024
Поселок Нижние Серогозы в Херсонской области, где утром под украинский удар попало здание Пенсионного фонда. 27 мая 2024
© РИА Новости
Поселок Нижние Серогозы в Херсонской области, где утром под украинский удар попало здание Пенсионного фонда. 27 мая 2024
Читать ria.ru в
НИЖНИЕ СЕРОГОЗЫ, 27 мая - РИА Новости. Военных или их объектов не было в Нижних Серогозах, куда дважды ударили ВСУ, рассказал РИА Новости местный житель Владимир.
Населенный пункт Нижние Серогозы подвергся первой волне обстрела в около 9 утра. Второй прилет был в 11:20. Ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, предварительно, четыре человека были госпитализированы, также одна женщина умерла из-за сердечного приступа.
Последствия удара по школе в селе Новогоровка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
На месте удара ВСУ по школе в Запорожской области идет разбор завалов
14:34
Супруг погибшей сообщил, что в момент первого обстрела в непосредственной близости от мест прилета находилось много местных жителей.
"Здесь очень много было (людей). Нету здесь военных, только пенсионный (фонд - ред)", - посетовал Владимир, жена которого погибла в результате второго обстрела.
"После второго прилета и случилось. Умерла жена. Да, от второго прилета. Сильный взрыв, и она перепугалась и умерла", - рассказал он.
Как передает корреспондент РИА Новости, рядом с местом обстрела находится мемориал героям Великой Отечественной войны и школа, где в понедельник шли экзамены.
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Иностранные журналисты назвали обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ терроризмом
24 мая, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала