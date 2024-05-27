https://ria.ru/20240527/svo-1948696687.html

В месте ударов ВСУ по Нижним Серогозам не было военных, сообщил житель

В месте ударов ВСУ по Нижним Серогозам не было военных, сообщил житель - РИА Новости, 27.05.2024

В месте ударов ВСУ по Нижним Серогозам не было военных, сообщил житель

Военных или их объектов не было в Нижних Серогозах, куда дважды ударили ВСУ, рассказал РИА Новости местный житель Владимир. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:40

2024-05-27T16:40

2024-05-27T16:47

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в мире

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НИЖНИЕ СЕРОГОЗЫ, 27 мая - РИА Новости. Военных или их объектов не было в Нижних Серогозах, куда дважды ударили ВСУ, рассказал РИА Новости местный житель Владимир. Населенный пункт Нижние Серогозы подвергся первой волне обстрела в около 9 утра. Второй прилет был в 11:20. Ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, предварительно, четыре человека были госпитализированы, также одна женщина умерла из-за сердечного приступа. Супруг погибшей сообщил, что в момент первого обстрела в непосредственной близости от мест прилета находилось много местных жителей. "Здесь очень много было (людей). Нету здесь военных, только пенсионный (фонд - ред)", - посетовал Владимир, жена которого погибла в результате второго обстрела. "После второго прилета и случилось. Умерла жена. Да, от второго прилета. Сильный взрыв, и она перепугалась и умерла", - рассказал он. Как передает корреспондент РИА Новости, рядом с местом обстрела находится мемориал героям Великой Отечественной войны и школа, где в понедельник шли экзамены.

https://ria.ru/20240527/rogov-1948647549.html

https://ria.ru/20240524/zaes-1948148181.html

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