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Подразделения "Юга" нанесли поражение трем бригадам ВСУ в ДНР

Подразделения "Юга" нанесли поражение трем бригадам ВСУ в ДНР - РИА Новости, 27.05.2024

Подразделения "Юга" нанесли поражение трем бригадам ВСУ в ДНР

Российские подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трём украинским бригадам у Раздоловки и Часова Яра в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:20

2024-05-27T13:20

2024-05-27T13:20

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трём украинским бригадам у Раздоловки и Часова Яра в ДНР, потери противника составили более 460 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что противник потерял при этом более 460 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу FH-70 производства Великобритании, орудие "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

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в мире, великобритания, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины