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Бойцы "Днепра" уничтожили до 40 украинских военных
Бойцы "Днепра" уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 27.05.2024
Бойцы "Днепра" уничтожили до 40 украинских военных
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 40 военнослужащих, 122 мм гаубица Д-30 и... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:17
2024-05-27T13:17
2024-05-27T13:17
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 40 военнослужащих, 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Веселое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, сша, россия, работино, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Работино, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Бойцы "Днепра" уничтожили до 40 украинских военных
МО: "Днепр" уничтожил до 40 бойцов ВСУ, 3 автомобиля, гаубицу Д-30 и орудие М119