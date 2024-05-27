https://ria.ru/20240527/svo-1948617202.html

Бойцы "Днепра" уничтожили до 40 украинских военных

Бойцы "Днепра" уничтожили до 40 украинских военных - РИА Новости, 27.05.2024

Бойцы "Днепра" уничтожили до 40 украинских военных

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 40 военнослужащих, 122 мм гаубица Д-30 и... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:17

2024-05-27T13:17

2024-05-27T13:17

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 40 военнослужащих, 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Веселое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240527/svo-1948616180.html

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в мире, сша, россия, работино, вооруженные силы украины