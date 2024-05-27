https://ria.ru/20240527/svo-1948616180.html

Бойцы "Севера" отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области

Бойцы "Севера" отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.05.2024

Бойцы "Севера" отразили две контратаки ВСУ в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отражены две контратаки штурмовых групп... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:15

2024-05-27T13:15

2024-05-27T13:15

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжали продвижение в глубину обороны противника, отражены две контратаки штурмовых групп противника в Харьковской области, ВСУ потеряли до 318 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Суточные потери ВСУ составили до 318 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины", - отмечает МО РФ. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 122-мм боевая машина РСЗО "Град", сообщается в сводке.

https://ria.ru/20240527/svo-1948615367.html

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в мире, харьковская область, россия, сша, вооруженные силы украины