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ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности "Востока"
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности "Востока" - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности "Востока"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:13
2024-05-27T13:13
2024-05-27T13:13
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 130 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны России. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 155-мм гаубицу М198 производства США", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности "Востока"
МО: ВСУ потеряли до 130 военных в зоне ответственности группировки "Восток"