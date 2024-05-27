https://ria.ru/20240527/svo-1948567698.html

Пушилин рассказал о важности освобождения Архангельского в ДНР

Пушилин рассказал о важности освобождения Архангельского в ДНР - РИА Новости, 27.05.2024

Пушилин рассказал о важности освобождения Архангельского в ДНР

Освобождение населенного пункта Архангельское значимо для дальнейшего продвижения российских военнослужащих и освобождения всей территории ДНР, заявил глава... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:17

2024-05-27T11:17

2024-05-27T11:17

в мире

архангельское

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Архангельское значимо для дальнейшего продвижения российских военнослужащих и освобождения всей территории ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин. В субботу в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР. "Населенный пункт Архангельское пусть небольшой, но весьма значимый в плане того, что наши подразделения продолжают двигаться, и это уже направление за Очеретино. И здесь по нескольким направлениям может дальше пойти развитие событий, только военное командование будет дальше определять. Но это и в сторону Красноармейского, это и в сторону Дзержинска", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, с учетом того, что населенные пункты в Донбассе изначально создавались на возвышенностях и высотах, пусть и небольших, освобождение каждого из них имеет значение в военном плане - позволяет занять выгодные позиции российским военным.

https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948519991.html

https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948545196.html

архангельское

донецкая народная республика

россия

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в мире, архангельское, донецкая народная республика, россия, денис пушилин