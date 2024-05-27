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Пушилин рассказал о важности освобождения Архангельского в ДНР - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/svo-1948567698.html
Пушилин рассказал о важности освобождения Архангельского в ДНР
Пушилин рассказал о важности освобождения Архангельского в ДНР - РИА Новости, 27.05.2024
Пушилин рассказал о важности освобождения Архангельского в ДНР
Освобождение населенного пункта Архангельское значимо для дальнейшего продвижения российских военнослужащих и освобождения всей территории ДНР, заявил глава... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:17
2024-05-27T11:17
в мире
архангельское
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Архангельское значимо для дальнейшего продвижения российских военнослужащих и освобождения всей территории ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин. В субботу в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР. "Населенный пункт Архангельское пусть небольшой, но весьма значимый в плане того, что наши подразделения продолжают двигаться, и это уже направление за Очеретино. И здесь по нескольким направлениям может дальше пойти развитие событий, только военное командование будет дальше определять. Но это и в сторону Красноармейского, это и в сторону Дзержинска", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, с учетом того, что населенные пункты в Донбассе изначально создавались на возвышенностях и высотах, пусть и небольших, освобождение каждого из них имеет значение в военном плане - позволяет занять выгодные позиции российским военным.
https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948519991.html
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в мире, архангельское, донецкая народная республика, россия, денис пушилин
В мире, Архангельское, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
Пушилин рассказал о важности освобождения Архангельского в ДНР

Пушилин: освобождение Архангельского важно для продвижения российских войск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Архангельское значимо для дальнейшего продвижения российских военнослужащих и освобождения всей территории ДНР, заявил глава региона Денис Пушилин.
В субботу в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР.
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"Населенный пункт Архангельское пусть небольшой, но весьма значимый в плане того, что наши подразделения продолжают двигаться, и это уже направление за Очеретино. И здесь по нескольким направлениям может дальше пойти развитие событий, только военное командование будет дальше определять. Но это и в сторону Красноармейского, это и в сторону Дзержинска", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, с учетом того, что населенные пункты в Донбассе изначально создавались на возвышенностях и высотах, пусть и небольших, освобождение каждого из них имеет значение в военном плане - позволяет занять выгодные позиции российским военным.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАрхангельскоеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис Пушилин
 
 
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