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Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка - РИА Новости, 27.05.2024
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03:20 27.05.2024 (обновлено: 03:34 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/sud-1948513503.html
Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка
Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка - РИА Новости, 27.05.2024
Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданина США Гордона Блэка, обвиняемого в краже и угрозе убийством во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T03:20
2024-05-27T03:34
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданина США Гордона Блэка, обвиняемого в краже и угрозе убийством во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. В полиции Приморья РИА Новости заявили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием."Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)", — говорится в сообщении.Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.Прокуратура сообщает, что мужчине 1989 года рождения предъявлено обвинение в том, что в мае 2024 года, находясь в квартире знакомой во Владивостоке, где он жил с ней с апреля текущего года, в результате ссоры "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни"."Затем обвиняемый, не имея собственных денежных средств, похитил из кошелька пострадавшей 10 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды, в том числе оплату гостиничного номера, где он и был задержан", — отмечает ведомство.
https://ria.ru/20240523/obmen-1947855828.html
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владивосток, россия, происшествия, сша
Владивосток, Россия, Происшествия, США
Прокуратура направила в суд уголовное дело против американца Блэка

Прокуратура направила в суд во Владивостоке уголовное дело на американца Блэка

© Фото : соцсетиВоеннослужащий Армии США Гордон Блэк
Военнослужащий Армии США Гордон Блэк - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : соцсети
Военнослужащий Армии США Гордон Блэк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданина США Гордона Блэка, обвиняемого в краже и угрозе убийством во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья.
Первомайский районный суд во Владивостоке ранее арестовал американского солдата Блэка до 2 июля по статье "кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Задержали его в гостинице, он собирался вылетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. В полиции Приморья РИА Новости заявили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием.
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"Прокуратура Первомайского района Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы), пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину)", — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
Прокуратура сообщает, что мужчине 1989 года рождения предъявлено обвинение в том, что в мае 2024 года, находясь в квартире знакомой во Владивостоке, где он жил с ней с апреля текущего года, в результате ссоры "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни".
"Затем обвиняемый, не имея собственных денежных средств, похитил из кошелька пострадавшей 10 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды, в том числе оплату гостиничного номера, где он и был задержан", — отмечает ведомство.
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