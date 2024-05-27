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В НАТО хотят усилить роль организации в поддержке Украины - РИА Новости, 27.05.2024
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10:33 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948550013.html
В НАТО хотят усилить роль организации в поддержке Украины
В НАТО хотят усилить роль организации в поддержке Украины - РИА Новости, 27.05.2024
В НАТО хотят усилить роль организации в поддержке Украины
Генсек НАТО на саммите в США надеется согласовать более сильную роль альянса в предоставлении подготовки украинских военных за пределами Украины, а также в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:33
2024-05-27T10:33
в мире
сша
украина
киев
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО на саммите в США надеется согласовать более сильную роль альянса в предоставлении подготовки украинских военных за пределами Украины, а также в координации многолетней поддержки и финансирования Киева, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. "На саммите я рассчитываю на более крепкую роль альянса в подготовке военных, координации многолетней поддержки и финансирования Украины", - сказал он, выступая на парламентской ассамблее НАТО. По словам Столтенберга, для этого планируется создать специальную структуру.
https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
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в мире, сша, украина, киев, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО
В НАТО хотят усилить роль организации в поддержке Украины

Столтенберг: НАТО на саммите в США усилит роль организации в поддержке Украины

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО на саммите в США надеется согласовать более сильную роль альянса в предоставлении подготовки украинских военных за пределами Украины, а также в координации многолетней поддержки и финансирования Киева, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
"На саммите я рассчитываю на более крепкую роль альянса в подготовке военных, координации многолетней поддержки и финансирования Украины", - сказал он, выступая на парламентской ассамблее НАТО.
По словам Столтенберга, для этого планируется создать специальную структуру.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО
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В миреСШАУкраинаКиевЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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