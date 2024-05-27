https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948550013.html
В НАТО хотят усилить роль организации в поддержке Украины
В НАТО хотят усилить роль организации в поддержке Украины - РИА Новости, 27.05.2024
В НАТО хотят усилить роль организации в поддержке Украины
Генсек НАТО на саммите в США надеется согласовать более сильную роль альянса в предоставлении подготовки украинских военных за пределами Украины, а также в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:33
2024-05-27T10:33
2024-05-27T10:33
в мире
сша
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киев
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО на саммите в США надеется согласовать более сильную роль альянса в предоставлении подготовки украинских военных за пределами Украины, а также в координации многолетней поддержки и финансирования Киева, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. "На саммите я рассчитываю на более крепкую роль альянса в подготовке военных, координации многолетней поддержки и финансирования Украины", - сказал он, выступая на парламентской ассамблее НАТО. По словам Столтенберга, для этого планируется создать специальную структуру.
https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО
В НАТО хотят усилить роль организации в поддержке Украины
Столтенберг: НАТО на саммите в США усилит роль организации в поддержке Украины
БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО на саммите в США надеется согласовать более сильную роль альянса в предоставлении подготовки украинских военных за пределами Украины, а также в координации многолетней поддержки и финансирования Киева, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
"На саммите я рассчитываю на более крепкую роль альянса в подготовке военных, координации многолетней поддержки и финансирования Украины", - сказал он, выступая на парламентской ассамблее НАТО.
По словам Столтенберга, для этого планируется создать специальную структуру.