https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948550013.html

В НАТО хотят усилить роль организации в поддержке Украины

В НАТО хотят усилить роль организации в поддержке Украины - РИА Новости, 27.05.2024

В НАТО хотят усилить роль организации в поддержке Украины

Генсек НАТО на саммите в США надеется согласовать более сильную роль альянса в предоставлении подготовки украинских военных за пределами Украины, а также в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:33

2024-05-27T10:33

2024-05-27T10:33

в мире

сша

украина

киев

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО на саммите в США надеется согласовать более сильную роль альянса в предоставлении подготовки украинских военных за пределами Украины, а также в координации многолетней поддержки и финансирования Киева, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. "На саммите я рассчитываю на более крепкую роль альянса в подготовке военных, координации многолетней поддержки и финансирования Украины", - сказал он, выступая на парламентской ассамблее НАТО. По словам Столтенберга, для этого планируется создать специальную структуру.

https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html

сша

украина

киев

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Дарья Буймова

в мире, сша, украина, киев, йенс столтенберг, нато