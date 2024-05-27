https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948541931.html
НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, заявил Столтенберг
НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.05.2024
НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, заявил Столтенберг
НАТО по-прежнему стремится избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины, это остается основной задачей, заявил генсек Йенс Столтенберг, который принял... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:53
2024-05-27T09:53
2024-05-27T10:18
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. НАТО по-прежнему стремится избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины, это остается основной задачей, заявил генсек Йенс Столтенберг, который принял участие в парламентской ассамблее НАТО."У нас остаются две основные задачи... Во-первых, это оказание помощи Украине – то, что мы делаем и должны делать еще больше… Другая задача - это предотвращение эскалации конфликта, распространения его на другие территории вне Украины, перерастание в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе. НАТО не будет стороной конфликта на Украине, сил НАТО не будет на земле", - сказал он.
https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948544993.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО пытается избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины