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НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.05.2024
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09:53 27.05.2024 (обновлено: 10:18 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948541931.html
НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, заявил Столтенберг
НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.05.2024
НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, заявил Столтенберг
НАТО по-прежнему стремится избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины, это остается основной задачей, заявил генсек Йенс Столтенберг, который принял... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:53
2024-05-27T10:18
в мире
россия
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. НАТО по-прежнему стремится избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины, это остается основной задачей, заявил генсек Йенс Столтенберг, который принял участие в парламентской ассамблее НАТО."У нас остаются две основные задачи... Во-первых, это оказание помощи Украине – то, что мы делаем и должны делать еще больше… Другая задача - это предотвращение эскалации конфликта, распространения его на другие территории вне Украины, перерастание в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе. НАТО не будет стороной конфликта на Украине, сил НАТО не будет на земле", - сказал он.
https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948544993.html
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в мире, россия, украина, нато, йенс столтенберг
В мире, Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО пытается избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. НАТО по-прежнему стремится избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины, это остается основной задачей, заявил генсек Йенс Столтенберг, который принял участие в парламентской ассамблее НАТО.
"У нас остаются две основные задачи... Во-первых, это оказание помощи Украине – то, что мы делаем и должны делать еще больше… Другая задача - это предотвращение эскалации конфликта, распространения его на другие территории вне Украины, перерастание в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе. НАТО не будет стороной конфликта на Украине, сил НАТО не будет на земле", - сказал он.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
НАТО не планирует готовить военных на Украине, заявил Столтенберг
10:12
 
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