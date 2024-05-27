https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948541931.html

НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, заявил Столтенберг

НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.05.2024

НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией, заявил Столтенберг

НАТО по-прежнему стремится избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины, это остается основной задачей, заявил генсек Йенс Столтенберг, который принял... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T09:53

2024-05-27T09:53

2024-05-27T10:18

в мире

россия

украина

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. НАТО по-прежнему стремится избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины, это остается основной задачей, заявил генсек Йенс Столтенберг, который принял участие в парламентской ассамблее НАТО."У нас остаются две основные задачи... Во-первых, это оказание помощи Украине – то, что мы делаем и должны делать еще больше… Другая задача - это предотвращение эскалации конфликта, распространения его на другие территории вне Украины, перерастание в полномасштабную войну НАТО с Россией в Европе. НАТО не будет стороной конфликта на Украине, сил НАТО не будет на земле", - сказал он.

https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948544993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, нато, йенс столтенберг