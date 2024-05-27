В США обвинили КНДР в нарушении резолюций Совбеза ООН
INDOPAC: попытка КНДР запустить военный спутник в космос чревата дестабилизацией
© Фото : U.S. Air Force / Joseph EddinsВоеннослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Попытка КНДР запустить военный спутник в космос стала грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которое чревато дестабилизацией обстановки в азиатском регионе и за его пределами, заявило в понедельник Индо-Тихоокеанское командование ВС США (INDOPAC).
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее подтвердило, что Пхеньян провел попытку запуска военного разведывательного спутника, но он завершился неудачей. По данным ЦТАК, причиной неудачи стала проблема с недавно разработанным двигателем.
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"Мы осведомлены о пуске, который совершила КНДР 27 мая с использованием технологии баллистический ракет. Он является грубым нарушением многочисленных резолюций СБ ООН, нагнетает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью как в самом регионе, так и за его пределами", - говорится в обнародованном заявлении INDOPAC.
Командование отметило, что, по его мнению, пуск не представляет угрозы для американских военнослужащих и объектов в регионе, а также для союзников США.
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"Мы оцениваем сложившуюся ситуацию в тесной координации с нашими союзниками и партнерами. Приверженность США поддержанию национальной обороны, а также защите Японии и Республики Корея остается непоколебимой", - подчеркнули американский военные.