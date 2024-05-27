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В немецкой школе-интернате прошла скандальная ультраправая вечеринка - РИА Новости, 27.05.2024
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18:49 27.05.2024 (обновлено: 19:52 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/spiegel-1948742860.html
В немецкой школе-интернате прошла скандальная ультраправая вечеринка
В немецкой школе-интернате прошла скандальная ультраправая вечеринка - РИА Новости, 27.05.2024
В немецкой школе-интернате прошла скандальная ультраправая вечеринка
В элитной школе-интернате на севере Германии прошла скандальная вечеринка, участники которой скандировали ультраправые лозунги, сообщило в понедельник издание... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:49
2024-05-27T19:52
в мире
германия
шлезвиг-гольштейн
олаф шольц
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В элитной школе-интернате на севере Германии прошла скандальная вечеринка, участники которой скандировали ультраправые лозунги, сообщило в понедельник издание Spiegel. На прошлой неделе сообщалось, что полиция земли Шлезвиг-Гольштейн проверяет видео, распространенные в соцсетях, с вечеринки на Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал звучащие на видео лозунги отвратительными и неприемлемыми. "По данным Spiegel, аналогичный скандал произошел на школьной вечеринке в элитной школе-интернате Луизенлунд. Министерство образования, науки и культуры земли Шлезвиг-Гольштейн объявило в понедельник утром, что на данный момент предполагается, что несовершеннолетние школьники пели "Иностранцы вон! Германия для немцев!" на вечеринке в прошлый четверг, когда звучала известная песня L’amour toujours Джиджи Джиджи Д’Агостино", - пишет издание. Сообщается, что учителя разогнали вечеринку и отправили ее участников спать. Образовательное учреждение в настоящее время прорабатывает возможные санкции участникам вечеринки. В свою очередь, министерство охарактеризовало школу-интернат Луизенлунд, как учреждение "с сильной культурой демократии, в которой вместе живут учащиеся разных национальностей". Школа Луизенлунд считается одной из наиболее престижных частных школ Германии, обучение там может обойтись в 50 тысяч евро в месяц. Помимо инцидента на острове Зильт и Луизенлунд, в воскресенье также стало известно о вечеринке в нацистском стиле в общине Крёф на западе Германии, которую разогнали около 70 полицейских.
https://ria.ru/20240223/germaniya-1929109362.html
https://ria.ru/20240524/lozungi-1948213133.html
https://ria.ru/20240526/vecherinka-1948449535.html
германия
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в мире, германия, шлезвиг-гольштейн, олаф шольц
В мире, Германия, Шлезвиг-Гольштейн, Олаф Шольц
В немецкой школе-интернате прошла скандальная ультраправая вечеринка

Spiegel: в элитной школе-интернате в Германии прошла ультраправая вечеринка

CC BY-SA 4.0 / Matthias Suessen (cropped) / LouisenlundЭлитная школа-интернат Луизенлунд в Германии
Элитная школа-интернат Луизенлунд в Германии - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Matthias Suessen (cropped) / Louisenlund
Элитная школа-интернат Луизенлунд в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В элитной школе-интернате на севере Германии прошла скандальная вечеринка, участники которой скандировали ультраправые лозунги, сообщило в понедельник издание Spiegel.
На прошлой неделе сообщалось, что полиция земли Шлезвиг-Гольштейн проверяет видео, распространенные в соцсетях, с вечеринки на Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал звучащие на видео лозунги отвратительными и неприемлемыми.
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"По данным Spiegel, аналогичный скандал произошел на школьной вечеринке в элитной школе-интернате Луизенлунд. Министерство образования, науки и культуры земли Шлезвиг-Гольштейн объявило в понедельник утром, что на данный момент предполагается, что несовершеннолетние школьники пели "Иностранцы вон! Германия для немцев!" на вечеринке в прошлый четверг, когда звучала известная песня L’amour toujours Джиджи Джиджи Д’Агостино", - пишет издание.
Сообщается, что учителя разогнали вечеринку и отправили ее участников спать. Образовательное учреждение в настоящее время прорабатывает возможные санкции участникам вечеринки.
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В свою очередь, министерство охарактеризовало школу-интернат Луизенлунд, как учреждение "с сильной культурой демократии, в которой вместе живут учащиеся разных национальностей". Школа Луизенлунд считается одной из наиболее престижных частных школ Германии, обучение там может обойтись в 50 тысяч евро в месяц.
Помимо инцидента на острове Зильт и Луизенлунд, в воскресенье также стало известно о вечеринке в нацистском стиле в общине Крёф на западе Германии, которую разогнали около 70 полицейских.
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