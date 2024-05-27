https://ria.ru/20240527/spetsoperatsiya-1948796312.html
ВСУ признали успех российских военных на Купянском направлении
ВСУ признали успех российских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ признали успех российских военных на Купянском направлении
Генштаб ВСУ заявил в Telegram-канале об успехе ВС РФ и своих попытках "стабилизировать обстановку" на купянском направлении. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T23:55
2024-05-27T23:55
2024-05-27T23:55
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генштаб ВСУ заявил в Telegram-канале об успехе ВС РФ и своих попытках "стабилизировать обстановку" на купянском направлении. "На купянском направлении... на одном из участков враг имеет частичный успех... Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки", - говорится в сообщении генштаба. Также генштаб заявил, что на покровском направлении "на отдельных участках ситуация напряженная", а в целом по итогам дня назвал "самой горячей" ситуацию на покровском, купянском, харьковском и времевском направлениях. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
https://ria.ru/20240522/genshtab_vsu-1947550084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
ВСУ признали успех российских военных на Купянском направлении
Украинский генштаб заявил об успехе ВС России на Купянском направлении
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Генштаб ВСУ заявил в Telegram-канале
об успехе ВС РФ и своих попытках "стабилизировать обстановку" на купянском направлении.
"На купянском направлении... на одном из участков враг имеет частичный успех... Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки", - говорится в сообщении генштаба.
Также генштаб заявил, что на покровском направлении "на отдельных участках ситуация напряженная", а в целом по итогам дня назвал "самой горячей" ситуацию на покровском, купянском, харьковском и времевском направлениях.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной.
Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.