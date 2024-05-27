https://ria.ru/20240527/spetsoperatsiya-1948796312.html

ВСУ признали успех российских военных на Купянском направлении

ВСУ признали успех российских военных на Купянском направлении - РИА Новости, 27.05.2024

ВСУ признали успех российских военных на Купянском направлении

Генштаб ВСУ заявил в Telegram-канале об успехе ВС РФ и своих попытках "стабилизировать обстановку" на купянском направлении. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T23:55

2024-05-27T23:55

2024-05-27T23:55

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Генштаб ВСУ заявил в Telegram-канале об успехе ВС РФ и своих попытках "стабилизировать обстановку" на купянском направлении. "На купянском направлении... на одном из участков враг имеет частичный успех... Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки", - говорится в сообщении генштаба. Также генштаб заявил, что на покровском направлении "на отдельных участках ситуация напряженная", а в целом по итогам дня назвал "самой горячей" ситуацию на покровском, купянском, харьковском и времевском направлениях. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной. Заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.

https://ria.ru/20240522/genshtab_vsu-1947550084.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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