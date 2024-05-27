https://ria.ru/20240527/spetsoperatsiya-1948734600.html

Спецоперация, 27 мая: ВС России взяли под контроль Ивановку и Нетайлово

Спецоперация, 27 мая: ВС России взяли под контроль Ивановку и Нетайлово - РИА Новости, 27.05.2024

Спецоперация, 27 мая: ВС России взяли под контроль Ивановку и Нетайлово

Об освобождении еще двух населенных пунктов в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и переговорах по Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:14

2024-05-27T18:14

2024-05-27T18:44

специальная военная операция на украине

россия

надеждинский район

швейцария

владимир хохлов

вениамин кондратьев

андрей клычков

приморский краевой суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_0:127:3112:1878_1920x0_80_0_0_dcd14afc210f0d2567bd2761c97a98fa.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Об освобождении еще двух населенных пунктов в зоне спецоперации, террористических атаках Киева и переговорах по Украине — в материале РИА Новости.ВС России взяли под контроль Ивановку и НетайловоРоссийские военные взяли под контроль населенные пункты Ивановка в Харьковской области и Нетайлово в ДНР, сообщило Минобороны. В общей сложности ВСУ потеряли за сутки 1688 военнослужащих, один танк и четыре бронемашины. Группировка войск "Север" продолжила продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины, нанеся поражение живой силе и технике 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области. Кроме того, удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника возле Глубокого и Волчанска в Харьковской области. Средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", а также 44 беспилотника. Силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Центральной Россией и КубаньюСилы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО один дрон уничтожен над территорией Брянской области, еще один — над Белгородской областью, четыре аппарата сбиты над территорией Краснодарского края. Кроме того, еще шесть беспилотников уничтожены и перехвачены над Орловской областью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже уточнил, что киевский режим попытался атаковать беспилотниками гражданские объекты в Геленджике. По предварительным данным, пострадавших нет. Около 8:45 и 14:30 мск еще три украинских беспилотника были сбиты над Белгородской областью. Водитель пожарной части погиб после атаки БПЛА на Орловскую областьВодитель пожарной части погиб, еще три сотрудника служб пострадали после атаки БПЛА на территорию топливозаправочной станции в Орловской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Андрей Клычков."Сегодня утром в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливозаправочной станции в городе Ливны. <...> По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали. На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, проводятся необходимые мероприятия", — говорится в сообщении.Клычков добавил, что повреждения также получила часть фасада административного здания, на локализацию и устранение последствий незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного дрона, отметил губернатор. Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов Нехватка взрывчатки мешает ЕС наращивать производство снарядов для поставок Киеву, пишет журнал The Economist. Отмечается, что европейские производители взрывчатки не уверены, что смогут нарастить производство, и опасаются, что из-за этого Киев не сможет получить нужное количество снарядов. Издание указывает, что с окончанием холодной войны спрос на оружие резко снизился и многие европейские производители взрывчатки сократили производство или закрылись. Так, в Великобритании последний завод по производству взрывчатки закрылся в 2008 году. Сейчас последний крупный производитель тротила в ЕС базируется на севере Польши. Замначальника Генштаба ВСУ объявило в розыск МВД РоссииМВД объявило в розыск заместителя главы Генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского, следует из базы ведомства. Статьи, по которым они разыскиваются, не указываются.ЕС хочет провести встречу по Украине с участием России в Саудовской АравииЕС считает важным продвижение от саммита в Швейцарии по Украине к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Для ЕС важным вопросом является то, как продвинуться от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России", — приводит СМИ слова чиновников. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщал РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашение для участия в саммите по Украине и страна не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Уехавший на СВО после уголовного дела мэр Приморского города получил орденМэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, рассказал, что его наградили орденом Мужества. В марте 2023 года на Абушаева, экс-главу Надеждинского района Приморья и главу Большого Камня, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле Абушаев писал в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева, как в конце января заявил прокурор Приморья Сергей Столяров, производство следственных действий приостановлено. В марте стало известно, что Абушаев назначен командиром добровольческого отряда "Тигр" после назначения ранее возглавлявшего отряд Сергея Ефремова вице-губернатором Приморья.

https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html

https://ria.ru/20240527/tac-1948550820.html

https://ria.ru/20240527/budanov-1948608114.html

россия

надеждинский район

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Добровольцы рассказывают о службе Добровольцы о службе 2024-05-27T18:14 true PT4M07S

Дон Рос — об обстановке на фронте Дон Рос: обстановка на фронте 2024-05-27T18:14 true PT3M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, надеждинский район, швейцария, владимир хохлов, вениамин кондратьев, андрей клычков, приморский краевой суд