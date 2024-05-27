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Песков обвинил НАТО в повышении градуса эскалации - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 27.05.2024 (обновлено: 15:48 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/spetsoperatsiya-1948665411.html
Песков обвинил НАТО в повышении градуса эскалации
Песков обвинил НАТО в повышении градуса эскалации - РИА Новости, 27.05.2024
Песков обвинил НАТО в повышении градуса эскалации
НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине и повышает градус эскалации, поэтому Россия продолжает спецоперацию, чтобы купировать все угрозы, заявил... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:28
2024-05-27T15:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
в мире
йенс столтенберг
нато
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине и повышает градус эскалации, поэтому Россия продолжает спецоперацию, чтобы купировать все угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе, атаковать "военные цели на территории России", и добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения", заявил Столтенберг."НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена в конфликт... Но наши военные тоже знают, что делать, они продолжают специальную военную операцию, чтобы купировать все угрозы", - сказал Песков в интервью "Известиям", комментируя данные заявления.На вопрос, как Россия воспринимает слова Столтенберга, представитель Кремля отметил, что "это не может быть его личным мнением", поскольку тот является официальным лицом, занимая пост генсека НАТО."Так это и воспринимаем", - пояснил Песков, добавив, что "НАТО повышает градус эскалации".
https://ria.ru/20240527/peskov-1948669995.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, дмитрий песков, в мире, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Йенс Столтенберг, НАТО
Песков обвинил НАТО в повышении градуса эскалации

Песков заявил, что Россия продолжает спецоперацию, чтобы купировать все угрозы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине и повышает градус эскалации, поэтому Россия продолжает спецоперацию, чтобы купировать все угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе, атаковать "военные цели на территории России", и добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения", заявил Столтенберг.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил Песков
15:34
«
"НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена в конфликт... Но наши военные тоже знают, что делать, они продолжают специальную военную операцию, чтобы купировать все угрозы", - сказал Песков в интервью "Известиям", комментируя данные заявления.
На вопрос, как Россия воспринимает слова Столтенберга, представитель Кремля отметил, что "это не может быть его личным мнением", поскольку тот является официальным лицом, занимая пост генсека НАТО.
"Так это и воспринимаем", - пояснил Песков, добавив, что "НАТО повышает градус эскалации".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковВ миреЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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