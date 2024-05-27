https://ria.ru/20240527/spetsoperatsiya-1948665411.html

Песков обвинил НАТО в повышении градуса эскалации

Песков обвинил НАТО в повышении градуса эскалации - РИА Новости, 27.05.2024

Песков обвинил НАТО в повышении градуса эскалации

НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине и повышает градус эскалации, поэтому Россия продолжает спецоперацию, чтобы купировать все угрозы, заявил... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:28

2024-05-27T15:28

2024-05-27T15:48

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

в мире

йенс столтенберг

нато

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине и повышает градус эскалации, поэтому Россия продолжает спецоперацию, чтобы купировать все угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе, атаковать "военные цели на территории России", и добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения", заявил Столтенберг."НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена в конфликт... Но наши военные тоже знают, что делать, они продолжают специальную военную операцию, чтобы купировать все угрозы", - сказал Песков в интервью "Известиям", комментируя данные заявления.На вопрос, как Россия воспринимает слова Столтенберга, представитель Кремля отметил, что "это не может быть его личным мнением", поскольку тот является официальным лицом, занимая пост генсека НАТО."Так это и воспринимаем", - пояснил Песков, добавив, что "НАТО повышает градус эскалации".

https://ria.ru/20240527/peskov-1948669995.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, украина, дмитрий песков, в мире, йенс столтенберг, нато