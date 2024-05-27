https://ria.ru/20240527/sotspodderzhka-1948712495.html
Артамонов: за пять лет размер соцподдержки липчан вырос вдвое
Артамонов: за пять лет размер соцподдержки липчан вырос вдвое - РИА Новости, 27.05.2024
Артамонов: за пять лет размер соцподдержки липчан вырос вдвое
Размер финансирования социальных мер поддержки населения в Липецкой области в 2023 году составил 8,8 миллиарда рублей, этот показатель в два раза больше, чем... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:24
2024-05-27T17:24
2024-05-27T17:29
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
социальные выплаты
социальная политика
нацпроекты
демография
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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Размер финансирования социальных мер поддержки населения в Липецкой области в 2023 году составил 8,8 миллиарда рублей, этот показатель в два раза больше, чем пять лет назад, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем ежегодном отчете в областном парламенте.Он отметил, что сейчас в регионе действуют 90 мер поддержки для разных категорий граждан, которыми пользуется 350 тысяч человек или четвертая часть населения области. В частности, многодетные семьи. По мнению Артамонова, во многом благодаря помощи государства, в том числе и в рамках реализации нацпроекта "Демография", за последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на 33% и в настоящее время таких семей зафиксировано почти 18 тысяч.Глава региона уточнил, что для увеличения рождаемости в Липецкой области разработаны комплексные меры поддержки. В частности, единовременные выплаты при рождении детей: на первого ребенка молодые мамы получают 85 тысяч рублей, при рождении детей-близнецов, третьего и последующих детей родители получают более 100 тысяч рублей, при рождении тройни размер единовременной выплаты увеличивается до 1,2 миллиона рублей. По словам Артамонова, эти и другие меры поддержки постоянно совершенствуются."Ежегодно мы стараемся вводить новые меры поддержки для наших граждан, нуждающихся в особой заботе. Очень хорошо помогает в этом платформа "Патронаж", которая позволяет нам работать проактивно. Благодаря этому сервису не только подключенные пользователи узнают о новых льготах и возможностях, но и мы своевременно видим, какие у людей возникают сложности, какие потребности. Исходя из этого пересматриваем меры поддержки", – сказал губернатор.Артамонов отметил, что в настоящее время к системе "Патронаж" подключены 43 тысячи жителей области – в первую очередь участники СВО и их семьи, пенсионеры, беременные и другие категории нуждающихся в помощи граждан. Сейчас к сервису подключают студентов-выпускников для оказания помощи в трудоустройстве.
https://ria.ru/20240515/shkoly-1946112812.html
https://ria.ru/20240517/trudoustroystvo-1946685634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, социальные выплаты, социальная политика, нацпроекты, демография
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Социальные выплаты, Социальная политика, Нацпроекты, Демография
ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Размер финансирования социальных мер поддержки населения в Липецкой области в 2023 году составил 8,8 миллиарда рублей, этот показатель в два раза больше, чем пять лет назад, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем ежегодном отчете в областном парламенте.
Он отметил, что сейчас в регионе действуют 90 мер поддержки для разных категорий граждан, которыми пользуется 350 тысяч человек или четвертая часть населения области. В частности, многодетные семьи. По мнению Артамонова
, во многом благодаря помощи государства, в том числе и в рамках реализации нацпроекта "Демография", за последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на 33% и в настоящее время таких семей зафиксировано почти 18 тысяч.
Глава региона уточнил, что для увеличения рождаемости в Липецкой области разработаны комплексные меры поддержки. В частности, единовременные выплаты при рождении детей: на первого ребенка молодые мамы получают 85 тысяч рублей, при рождении детей-близнецов, третьего и последующих детей родители получают более 100 тысяч рублей, при рождении тройни размер единовременной выплаты увеличивается до 1,2 миллиона рублей. По словам Артамонова, эти и другие меры поддержки постоянно совершенствуются.
«
"Ежегодно мы стараемся вводить новые меры поддержки для наших граждан, нуждающихся в особой заботе. Очень хорошо помогает в этом платформа "Патронаж", которая позволяет нам работать проактивно. Благодаря этому сервису не только подключенные пользователи узнают о новых льготах и возможностях, но и мы своевременно видим, какие у людей возникают сложности, какие потребности. Исходя из этого пересматриваем меры поддержки", – сказал губернатор.
Артамонов отметил, что в настоящее время к системе "Патронаж" подключены 43 тысячи жителей области – в первую очередь участники СВО и их семьи, пенсионеры, беременные и другие категории нуждающихся в помощи граждан. Сейчас к сервису подключают студентов-выпускников для оказания помощи в трудоустройстве.