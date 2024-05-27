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Белгородская предпринимательница построила теплицу благодаря соцконтракту - РИА Новости, 27.05.2024
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17:30 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/sotskontrakt-1948714870.html
Белгородская предпринимательница построила теплицу благодаря соцконтракту
Белгородская предпринимательница построила теплицу благодаря соцконтракту - РИА Новости, 27.05.2024
Белгородская предпринимательница построила теплицу благодаря соцконтракту
Жительница Белгородской области Налия Александрова организовала собственное дело по выращиванию томатов благодаря социальному контракту, на выделенные 350 тысяч РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:30
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Жительница Белгородской области Налия Александрова организовала собственное дело по выращиванию томатов благодаря социальному контракту, на выделенные 350 тысяч рублей предпринимательница приобрела материалы для строительства теплицы и другое, сообщает пресс-служба правительства региона.Женщина обратилась в управление социальной защиты населения Корочанского района, собрала необходимые документы, представила комиссии бизнес-план и получила 350 тысяч рублей.На выделенные средства женщина приобрела материалы для строительства теплицы, семена, удобрения, укрывной материал. В результате предпринимательница начала собственное дело по выращиванию томатов."Хочу отметить, что на сегодняшний день в нашем районе заключено 93 социальных контракта. Жители пользуются данной программой, инициированной губернатором Вячеславом Гладковым, развиваются, открывают свой бизнес, улучшая тем самым материальной положение", – подчеркнул глава администрации Корочанского района Николай Нестеров, его слова приводит пресс-служба.Губернатор региона инициировал программу "Содействие", которая помогает гражданам решить текущие проблемы, а также получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство и так далее.
https://ria.ru/20240524/kontrakt-1948245864.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Белгородская предпринимательница построила теплицу благодаря соцконтракту

© Фото : правительство Белгородской областьЖительница Белгородской области Налия Александрова
Жительница Белгородской области Налия Александрова - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : правительство Белгородской область
Жительница Белгородской области Налия Александрова
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Жительница Белгородской области Налия Александрова организовала собственное дело по выращиванию томатов благодаря социальному контракту, на выделенные 350 тысяч рублей предпринимательница приобрела материалы для строительства теплицы и другое, сообщает пресс-служба правительства региона.
Женщина обратилась в управление социальной защиты населения Корочанского района, собрала необходимые документы, представила комиссии бизнес-план и получила 350 тысяч рублей.
Корова - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Социальный контракт помог открыть свое дело участнику СВО
24 мая, 20:29
На выделенные средства женщина приобрела материалы для строительства теплицы, семена, удобрения, укрывной материал. В результате предпринимательница начала собственное дело по выращиванию томатов.
"Хочу отметить, что на сегодняшний день в нашем районе заключено 93 социальных контракта. Жители пользуются данной программой, инициированной губернатором Вячеславом Гладковым, развиваются, открывают свой бизнес, улучшая тем самым материальной положение", – подчеркнул глава администрации Корочанского района Николай Нестеров, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор региона инициировал программу "Содействие", которая помогает гражданам решить текущие проблемы, а также получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство и так далее.
 
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