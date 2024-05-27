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Подмосковье наладит инвестсотрудничество с Андижанской областью Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
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Новости Подмосковья
 
17:08 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/sotrudnichestvo-1948705933.html
Подмосковье наладит инвестсотрудничество с Андижанской областью Узбекистана
Подмосковье наладит инвестсотрудничество с Андижанской областью Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
Подмосковье наладит инвестсотрудничество с Андижанской областью Узбекистана
Подмосковье и Андижанская область Узбекистана инициировали развитие сотрудничества в инвестиционной сфере, соответствующий меморандум подписали сегодня... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:08
2024-05-27T17:08
новости подмосковья
андижанская область
узбекистан
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подмосковье и Андижанская область Узбекистана инициировали развитие сотрудничества в инвестиционной сфере, соответствующий меморандум подписали сегодня губернатор Андрей Воробьев и хоким Шухратбек Абдурахманов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Московская и Андижанская области подписали меморандум о сотрудничестве в инвестиционной сфере. Церемония прошла перед началом Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте, в котором участвуют главы двух государств. Подписи под документом поставили губернатор Московской области Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. Обмен папками состоялся в присутствии первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, стороны будут сотрудничать по ряду направлений, представляющих взаимный интерес, а также налаживать деловые связи, проводить совместные консультации, семинары, конференции и другие мероприятия. Меморандум предусматривает и обмен информацией. "Мы подписываем соглашение с Андижанской областью, которая является самой густонаселенной в Узбекистане. В частности, хотим обменяться опытом работы в особой экономической зоне. Наш проект "Лайт индастриал" и промышленная ипотека, которая поддержана президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.), дает очень заметный эффект. И вчера мы обсуждали дальнейшую такую интеграцию с премьер-министром Узбекистана", - сказал Воробьев, его слова приводятся в сообщении. Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Ташкенте 26-27 мая.
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андижанская область
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андижанская область, узбекистан, московская область (подмосковье), андрей воробьев, денис мантуров
Новости Подмосковья, Андижанская область, Узбекистан, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Денис Мантуров

Подмосковье наладит инвестсотрудничество с Андижанской областью Узбекистана

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов во время подписания меморандума о сотрудничестве
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов во время подписания меморандума о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов во время подписания меморандума о сотрудничестве
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подмосковье и Андижанская область Узбекистана инициировали развитие сотрудничества в инвестиционной сфере, соответствующий меморандум подписали сегодня губернатор Андрей Воробьев и хоким Шухратбек Абдурахманов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Московская и Андижанская области подписали меморандум о сотрудничестве в инвестиционной сфере. Церемония прошла перед началом Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте, в котором участвуют главы двух государств. Подписи под документом поставили губернатор Московской области Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. Обмен папками состоялся в присутствии первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева", - отметили в пресс-службе.
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Согласно сообщению, стороны будут сотрудничать по ряду направлений, представляющих взаимный интерес, а также налаживать деловые связи, проводить совместные консультации, семинары, конференции и другие мероприятия. Меморандум предусматривает и обмен информацией.
"Мы подписываем соглашение с Андижанской областью, которая является самой густонаселенной в Узбекистане. В частности, хотим обменяться опытом работы в особой экономической зоне. Наш проект "Лайт индастриал" и промышленная ипотека, которая поддержана президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.), дает очень заметный эффект. И вчера мы обсуждали дальнейшую такую интеграцию с премьер-министром Узбекистана", - сказал Воробьев, его слова приводятся в сообщении.
Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Ташкенте 26-27 мая.
 
Новости ПодмосковьяАндижанская областьУзбекистанМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДенис Мантуров
 
 
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