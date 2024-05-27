https://ria.ru/20240527/sotrudnichestvo-1948705933.html

Подмосковье наладит инвестсотрудничество с Андижанской областью Узбекистана

Подмосковье наладит инвестсотрудничество с Андижанской областью Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024

Подмосковье наладит инвестсотрудничество с Андижанской областью Узбекистана

Подмосковье и Андижанская область Узбекистана инициировали развитие сотрудничества в инвестиционной сфере, соответствующий меморандум подписали сегодня... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:08

2024-05-27T17:08

2024-05-27T17:08

новости подмосковья

андижанская область

узбекистан

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

денис мантуров

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подмосковье и Андижанская область Узбекистана инициировали развитие сотрудничества в инвестиционной сфере, соответствующий меморандум подписали сегодня губернатор Андрей Воробьев и хоким Шухратбек Абдурахманов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Московская и Андижанская области подписали меморандум о сотрудничестве в инвестиционной сфере. Церемония прошла перед началом Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте, в котором участвуют главы двух государств. Подписи под документом поставили губернатор Московской области Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов. Обмен папками состоялся в присутствии первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, стороны будут сотрудничать по ряду направлений, представляющих взаимный интерес, а также налаживать деловые связи, проводить совместные консультации, семинары, конференции и другие мероприятия. Меморандум предусматривает и обмен информацией. "Мы подписываем соглашение с Андижанской областью, которая является самой густонаселенной в Узбекистане. В частности, хотим обменяться опытом работы в особой экономической зоне. Наш проект "Лайт индастриал" и промышленная ипотека, которая поддержана президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.), дает очень заметный эффект. И вчера мы обсуждали дальнейшую такую интеграцию с премьер-министром Узбекистана", - сказал Воробьев, его слова приводятся в сообщении. Президент России Владимир Путин находится с государственным визитом в Ташкенте 26-27 мая.

https://ria.ru/20240527/uslugi-1948613905.html

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Артем Смирнов

андижанская область, узбекистан, московская область (подмосковье), андрей воробьев, денис мантуров