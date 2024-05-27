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Минобороны ФРГ заявило о конфиденциальном соглашении с Украиной - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 27.05.2024 (обновлено: 20:30 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/soglashenie-1948758450.html
Минобороны ФРГ заявило о конфиденциальном соглашении с Украиной
Минобороны ФРГ заявило о конфиденциальном соглашении с Украиной - РИА Новости, 27.05.2024
Минобороны ФРГ заявило о конфиденциальном соглашении с Украиной
Между Германией и Украиной существует соглашение о том, как должно использоваться немецкое оружие, но эта договоренность носит конфиденциальный характер,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:57
2024-05-27T20:30
специальная военная операция на украине
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украина
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олаф шольц
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Между Германией и Украиной существует соглашение о том, как должно использоваться немецкое оружие, но эта договоренность носит конфиденциальный характер, заявила в понедельник официальный представитель минобороны ФРГ Кристина Рутси. "Речь о том, что мы не хотим ввязываться в войну. Разумеется, существуют договоренности, но они не для общественности и не по отдельным системам вооружений", - сказала Рутси в ходе пресс-конференции кабмина. В воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, германия, россия, олаф шольц, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, НАТО
Минобороны ФРГ заявило о конфиденциальном соглашении с Украиной

МО Германии: соглашение с Украиной об использовании оружия конфиденциально

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Между Германией и Украиной существует соглашение о том, как должно использоваться немецкое оружие, но эта договоренность носит конфиденциальный характер, заявила в понедельник официальный представитель минобороны ФРГ Кристина Рутси.
«
"Речь о том, что мы не хотим ввязываться в войну. Разумеется, существуют договоренности, но они не для общественности и не по отдельным системам вооружений", - сказала Рутси в ходе пресс-конференции кабмина.
В воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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