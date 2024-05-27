Минобороны ФРГ заявило о конфиденциальном соглашении с Украиной
МО Германии: соглашение с Украиной об использовании оружия конфиденциально
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Между Германией и Украиной существует соглашение о том, как должно использоваться немецкое оружие, но эта договоренность носит конфиденциальный характер, заявила в понедельник официальный представитель минобороны ФРГ Кристина Рутси.
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"Речь о том, что мы не хотим ввязываться в войну. Разумеется, существуют договоренности, но они не для общественности и не по отдельным системам вооружений", - сказала Рутси в ходе пресс-конференции кабмина.
В воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Украиной и предоставления Киеву возможности наносить им удары по территории РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.