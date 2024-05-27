Зеленский подписал соглашение о безопасности с испанским премьером
Зеленский и Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности
© AP Photo / Paul WhiteВладимир Зеленский и Педро Санчес после подписания двусторонних соглашений о безопасности в Мадриде. 27 мая 2024
© AP Photo / Paul White
Владимир Зеленский и Педро Санчес после подписания двусторонних соглашений о безопасности в Мадриде. 27 мая 2024
МАДРИД/КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в понедельник в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности.
Трансляция велась на сайте правительства королевства.
"Правительство (Испании — ред.) подтверждает свою приверженность реформированию безопасности Украины", - сказал Санчес во время пресс-конференции, последовавшей после подписания документа, который, по словам премьера, имеет "огромное значение".
Таким образом, Испания стала десятой страной, подписавшей документ о безопасности с Украиной. Он включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно документу, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро на 2024 год, пишет газета Pais со ссылкой на информированные источники.
Санчес уверен, что это позволит Украине укрепить свою противовоздушную оборону. Отвечая на вопрос о том, поддержал бы Мадрид возможное использование вооружений НАТО для атак по территории Российской Федерации, Санчес сказал, что у Испании "нет такой воли, такого намерения". "И у меня определенно нет информации об этом", – добавил премьер.
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Согласно документу, текст которого опубликован на сайте офиса Зеленского, соглашение будет действовать 10 лет, но оно может быть продлено по решению сторон. Документ, в частности, предусматривает экономическую, гуманитарную помощь Украине со стороны Испании, сотрудничество стран в сфере оборонно-промышленного комплекса, сфере борьбы с преступностью, безопасности, обороны и разведки.
"Испания подчеркивает свое намерение оказывать военную и гражданскую помощь, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность… Украина соглашается, что военная поддержка, которую предоставляет Испания, будет использоваться только в соответствии с уставом ООН и в строгом соответствии со всеми соответствующими обязательствами обоих участников согласно международному праву", - говорится в тексте соглашения, опубликованном на сайте офиса Зеленского.