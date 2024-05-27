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Зеленский подписал соглашение о безопасности с испанским премьером - РИА Новости, 27.05.2024
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18:53 27.05.2024 (обновлено: 19:06 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/soglashenie-1948744010.html
Зеленский подписал соглашение о безопасности с испанским премьером
Зеленский подписал соглашение о безопасности с испанским премьером - РИА Новости, 27.05.2024
Зеленский подписал соглашение о безопасности с испанским премьером
Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в понедельник в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:53
2024-05-27T19:06
специальная военная операция на украине
в мире
испания
украина
мадрид
педро санчес
владимир зеленский
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МАДРИД/КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в понедельник в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Трансляция велась на сайте правительства королевства. "Правительство (Испании — ред.) подтверждает свою приверженность реформированию безопасности Украины", - сказал Санчес во время пресс-конференции, последовавшей после подписания документа, который, по словам премьера, имеет "огромное значение". Таким образом, Испания стала десятой страной, подписавшей документ о безопасности с Украиной. Он включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно документу, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро на 2024 год, пишет газета Pais со ссылкой на информированные источники. Санчес уверен, что это позволит Украине укрепить свою противовоздушную оборону. Отвечая на вопрос о том, поддержал бы Мадрид возможное использование вооружений НАТО для атак по территории Российской Федерации, Санчес сказал, что у Испании "нет такой воли, такого намерения". "И у меня определенно нет информации об этом", – добавил премьер. Согласно документу, текст которого опубликован на сайте офиса Зеленского, соглашение будет действовать 10 лет, но оно может быть продлено по решению сторон. Документ, в частности, предусматривает экономическую, гуманитарную помощь Украине со стороны Испании, сотрудничество стран в сфере оборонно-промышленного комплекса, сфере борьбы с преступностью, безопасности, обороны и разведки. "Испания подчеркивает свое намерение оказывать военную и гражданскую помощь, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность… Украина соглашается, что военная поддержка, которую предоставляет Испания, будет использоваться только в соответствии с уставом ООН и в строгом соответствии со всеми соответствующими обязательствами обоих участников согласно международному праву", - говорится в тексте соглашения, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
https://ria.ru/20240513/pomosch-1945638467.html
https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948505076.html
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в мире, испания, украина, мадрид, педро санчес, владимир зеленский, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, Украина, Мадрид, Педро Санчес, Владимир Зеленский, НАТО, ООН
Зеленский подписал соглашение о безопасности с испанским премьером

Зеленский и Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности

© AP Photo / Paul WhiteВладимир Зеленский и Педро Санчес после подписания двусторонних соглашений о безопасности в Мадриде. 27 мая 2024
Владимир Зеленский и Педро Санчес после подписания двусторонних соглашений о безопасности в Мадриде. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Paul White
Владимир Зеленский и Педро Санчес после подписания двусторонних соглашений о безопасности в Мадриде. 27 мая 2024
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МАДРИД/КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в понедельник в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности.
Трансляция велась на сайте правительства королевства.
Боевой танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
СМИ раскрыли подробности нового пакета помощи Испании Украине
13 мая, 16:17
"Правительство (Испании — ред.) подтверждает свою приверженность реформированию безопасности Украины", - сказал Санчес во время пресс-конференции, последовавшей после подписания документа, который, по словам премьера, имеет "огромное значение".
Таким образом, Испания стала десятой страной, подписавшей документ о безопасности с Украиной. Он включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно документу, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро на 2024 год, пишет газета Pais со ссылкой на информированные источники.
Санчес уверен, что это позволит Украине укрепить свою противовоздушную оборону. Отвечая на вопрос о том, поддержал бы Мадрид возможное использование вооружений НАТО для атак по территории Российской Федерации, Санчес сказал, что у Испании "нет такой воли, такого намерения". "И у меня определенно нет информации об этом", – добавил премьер.
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Зеленский посетит Испанию
26 мая, 23:42
Согласно документу, текст которого опубликован на сайте офиса Зеленского, соглашение будет действовать 10 лет, но оно может быть продлено по решению сторон. Документ, в частности, предусматривает экономическую, гуманитарную помощь Украине со стороны Испании, сотрудничество стран в сфере оборонно-промышленного комплекса, сфере борьбы с преступностью, безопасности, обороны и разведки.
"Испания подчеркивает свое намерение оказывать военную и гражданскую помощь, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, независимость и территориальную целостность… Украина соглашается, что военная поддержка, которую предоставляет Испания, будет использоваться только в соответствии с уставом ООН и в строгом соответствии со всеми соответствующими обязательствами обоих участников согласно международному праву", - говорится в тексте соглашения, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Большинство жителей Испании далеки от русофобии, заявил посол в Мадриде
26 мая, 09:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИспанияУкраинаМадридПедро СанчесВладимир ЗеленскийНАТОООН
 
 
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