https://ria.ru/20240527/sng-1948662520.html

АЭС, газ и миллиарды долларов. О чем договорился Путин с союзником в Азии

АЭС, газ и миллиарды долларов. О чем договорился Путин с союзником в Азии - РИА Новости, 27.05.2024

АЭС, газ и миллиарды долларов. О чем договорился Путин с союзником в Азии

Президент России посетил с двухдневным визитом Ташкент. Состоялись переговоры на высшем уровне, подписали более 20 документов. Кроме того, Владимир Путин и... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:14

2024-05-27T16:14

2024-05-27T16:52

узбекистан

россия

ташкент

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России посетил с двухдневным визитом Ташкент. Состоялись переговоры на высшем уровне, подписали более 20 документов. Кроме того, Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев приняли участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. О главном, что было сделано и сказано, — в материале РИА Новости.Третий визит после инаугурацииПутин прилетел в Ташкент вечером 26 мая. Это его третья зарубежная поездка после инаугурации — после Пекина и Минска.Президент России и его коллега Шавкат Мирзиеев посетили парк "Новый Узбекистан". Путин возложил венок к Монументу независимости. Главы государств осмотрели барельеф, посвященный истории страны, и информационные стенды о реализуемых сейчас проектах: подготовке к Азиатским играм — 2025, строительстве "Нового Ташкента".После совместного фотографирования Путин и Мирзиеев пообщались в неформальной обстановке. Утром в резиденцию "Куксарой" ("Зеленый дворец" по-узбекски) президент России приехал на отечественном представительском автомобиле "Аурус", которым пользуется и за рубежом. Его встретил почетный караул, прозвучали гимны обоих государств.Президенты представили членов делегаций. Путина сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, главы МИД, Минфина, МВД Сергей Лавров, Антон Силуанов, Владимир Колокольцев и другие.В повестке переговоров — вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие на международных площадках, актуальные региональные и мировые проблемы. Предстояло также подписать "солидный пакет документов".Историческая поездка"Мы к этому визиту очень тщательно и давно готовились. Думаю, он на самом деле будет историческим", — отметил Мирзиеев.И сообщил, что "впервые подписали дорожную карту из 63 пунктов". "Это реально выполняется, есть реальные продвижения", — уточнил он.Взаимный товарооборот уже достиг десяти миллиардов долларов, только в этом году рост — 30 процентов. "Работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов", — заверил президент Узбекистана.Путин, в свою очередь, указал на представительность делегации. "Это подчеркивает наш особый характер и стратегического партнерства, и союзнических отношений. Темпы развития экономических связей действительно очень впечатляют", — пояснил он. Президент России несколько разошелся с коллегой в оценках товарооборота, но охарактеризовал результат как "приличный". "Торгово-экономические связи диверсифицируются, и это имеет хорошие перспективы, особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий", — добавил высокий гость.Упомянули и форум регионов. "Это очень важное, мне кажется, направление, — подчеркнул российский лидер. — <…> Уверен, это действительно будет способствовать развитию наших торгово-экономических и гуманитарных связей, здесь нет никаких сомнений".Инвестиций станет больше"Серьезный импульс сотрудничеству придал ваш визит в Россию в октябре 2023 года", — обратился Путин к Мирзиееву на переговорах в расширенном составе.Благодаря выполнению договоренностей на высшем уровне создаются благоприятные условия для прямых инвестиций: сейчас почти десять миллиардов, и это далеко не предел. В Узбекистане уже действуют порядка 3000 предприятий с участием российского капитала.На прошлогодней встрече с Мирзиеевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым дали старт поставкам газа из России в Узбекистан (через казахстанскую территорию). "Сейчас экспорт осуществляется с большим опережением графика, готовы при необходимости увеличить этот объем", — сообщил Путин.В проработке также и ряд крупных инфраструктурных проектов в приоритетных отраслях, например, строительство металлургического кластера, газохимического комплекса, медно-обогатительной фабрики. Важны и культурно-гуманитарные связи: 63 тысячи студентов из Узбекистана учатся в России, из них порядка 14 тысяч человек — на безвозмездной основе.Более 20 соглашенийВ международных делах позиции двух государств часто совпадают. "Примером конструктивного взаимодействия служит наша совместная работа в многосторонних структурах — ООН, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества", — указал президент России.После переговоров, продолжавшихся три с половиной часа, подписали совместное заявление и пакет из более чем двух десятков документов. Среди них соглашение о строительстве в Узбекистане АЭС малой мощности, программа культурного сотрудничества, планы мероприятий по расширению взаимной торговли, договоры о совместных научных исследованиях, кинопроизводстве, меморандумы о взаимодействии в машино- и авиастроении.В ближайшей перспективе, в частности, — открытие полноценного торгового представительства Узбекистана в России. Для продвижения общих проектов запускают и совместную инвестиционную платформу."Наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным", — подчеркнул Путин. Москва и Ташкент также продолжат работать по "миграционному досье", чтобы приезжающим в Россию предлагали "достойные условия". "Мы ценим тот существенный вклад, который они вносят в развитие российской экономики, особенно в таких динамично развивающихся отраслях, как строительная и жилищно-коммунальная сфера, транспортно-логистическая сфера деятельности", — сказал президент о трудовых мигрантах.Говоря о газе, он подтвердил: пропускную способность трубопровода "Средняя Азия — Центр" увеличат. Это позволит нарастить поставки до 11 миллиардов кубов в год.В целом Путин оценил переговоры как конструктивные и выразил уверенность, что они пойдут на пользу межгосударственному партнерству.

https://ria.ru/20231013/putin-1902616311.html

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узбекистан, россия, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев