https://ria.ru/20240527/snegirevka-1948694431.html

Подполье сообщило о ракетном ударе по херсонской Снигиревке

Подполье сообщило о ракетном ударе по херсонской Снигиревке - РИА Новости, 27.05.2024

Подполье сообщило о ракетном ударе по херсонской Снигиревке

Российские войска нанесли удар по подконтрольной ВСУ Снигиревке в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:35

2024-05-27T16:35

2024-05-27T17:53

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по подконтрольной ВСУ Снигиревке в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой", — рассказал собеседник агентства.Уточняется, что к месту удара направили автомобили скорой помощи — как гражданские, так и военные. После первых взрывов некоторое время была слышна вторичная детонация. По информации Лебедева, под удар попала группа охотников на беспилотники вместе со спецоборудованием.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан город заняли ВСУ.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948646104.html

https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948556891.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, безопасность