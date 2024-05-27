Подполье сообщило о ракетном ударе по херсонской Снигиревке
Подполье: ВС России ударили по Снигиревке, где проходят украинские эшелоны
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по подконтрольной ВСУ Снигиревке в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой", — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что к месту удара направили автомобили скорой помощи — как гражданские, так и военные. После первых взрывов некоторое время была слышна вторичная детонация. По информации Лебедева, под удар попала группа охотников на беспилотники вместе со спецоборудованием.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан город заняли ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.