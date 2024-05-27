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СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/smid-es-1948653412.html
СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто
СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.05.2024
СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто
На совете глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждалось разрешение для Киева бить западным оружием вглубь РФ и позитивно оценивалась перспектива закрытие странами РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:47
2024-05-27T14:47
в мире
украина
киев
россия
петер сийярто
евросоюз
нато
специальная военная операция на украине
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. На совете глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждалось разрешение для Киева бить западным оружием вглубь РФ и позитивно оценивалась перспектива закрытие странами НАТО неба над Украиной, что грозит мировой войной, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "С гордостью и вдохновенно говорили о предложении сделать возможным применение Украиной оружия, поставляемого Западными странами, против российских целей", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1. По его словам, некоторые даже "истерически этого требовали". "Здесь позитивно говорили об инициативе, которая заключается в том, чтобы страны НАТО сбивали над территорией Украины российские ракеты. К сожалению, моих коллег глав МИД не останавливала угроза мировой войны", - добавил Сийярто.
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в мире, украина, киев, россия, петер сийярто, евросоюз, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО, Специальная военная операция на Украине
СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто

Сийярто: СМИД ЕС вдохновенно обсуждает разрешение бить оружием США вглубь России

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. На совете глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждалось разрешение для Киева бить западным оружием вглубь РФ и позитивно оценивалась перспектива закрытие странами НАТО неба над Украиной, что грозит мировой войной, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"С гордостью и вдохновенно говорили о предложении сделать возможным применение Украиной оружия, поставляемого Западными странами, против российских целей", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1.
По его словам, некоторые даже "истерически этого требовали".
"Здесь позитивно говорили об инициативе, которая заключается в том, чтобы страны НАТО сбивали над территорией Украины российские ракеты. К сожалению, моих коллег глав МИД не останавливала угроза мировой войны", - добавил Сийярто.
Вид на базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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22 января, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияПетер СийяртоЕвросоюзНАТО
 
 
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