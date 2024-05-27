https://ria.ru/20240527/smid-es-1948653412.html

СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто

СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.05.2024

СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто

На совете глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждалось разрешение для Киева бить западным оружием вглубь РФ и позитивно оценивалась перспектива закрытие странами РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:47

2024-05-27T14:47

2024-05-27T14:47

в мире

украина

киев

россия

петер сийярто

евросоюз

нато

специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. На совете глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждалось разрешение для Киева бить западным оружием вглубь РФ и позитивно оценивалась перспектива закрытие странами НАТО неба над Украиной, что грозит мировой войной, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "С гордостью и вдохновенно говорили о предложении сделать возможным применение Украиной оружия, поставляемого Западными странами, против российских целей", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1. По его словам, некоторые даже "истерически этого требовали". "Здесь позитивно говорили об инициативе, которая заключается в том, чтобы страны НАТО сбивали над территорией Украины российские ракеты. К сожалению, моих коллег глав МИД не останавливала угроза мировой войны", - добавил Сийярто.

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922789953.html

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в мире, украина, киев, россия, петер сийярто, евросоюз, нато