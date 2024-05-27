https://ria.ru/20240527/smid-es-1948653412.html
СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто
СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.05.2024
СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто
На совете глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждалось разрешение для Киева бить западным оружием вглубь РФ и позитивно оценивалась перспектива закрытие странами РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:47
2024-05-27T14:47
2024-05-27T14:47
в мире
украина
киев
россия
петер сийярто
евросоюз
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_739f01075c1525b99f84686b04441131.jpg
БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. На совете глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждалось разрешение для Киева бить западным оружием вглубь РФ и позитивно оценивалась перспектива закрытие странами НАТО неба над Украиной, что грозит мировой войной, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "С гордостью и вдохновенно говорили о предложении сделать возможным применение Украиной оружия, поставляемого Западными странами, против российских целей", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1. По его словам, некоторые даже "истерически этого требовали". "Здесь позитивно говорили об инициативе, которая заключается в том, чтобы страны НАТО сбивали над территорией Украины российские ракеты. К сожалению, моих коллег глав МИД не останавливала угроза мировой войны", - добавил Сийярто.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922789953.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357908_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ea8b03bc4b050c7d67f2bda07e8563ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, петер сийярто, евросоюз, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Петер Сийярто, Евросоюз, НАТО, Специальная военная операция на Украине
СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто
Сийярто: СМИД ЕС вдохновенно обсуждает разрешение бить оружием США вглубь России
БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. На совете глав МИД стран ЕС "вдохновенно" обсуждалось разрешение для Киева бить западным оружием вглубь РФ и позитивно оценивалась перспектива закрытие странами НАТО неба над Украиной, что грозит мировой войной, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"С гордостью и вдохновенно говорили о предложении сделать возможным применение Украиной оружия, поставляемого Западными странами, против российских целей", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1.
По его словам, некоторые даже "истерически этого требовали".
"Здесь позитивно говорили об инициативе, которая заключается в том, чтобы страны НАТО сбивали над территорией Украины российские ракеты. К сожалению, моих коллег глав МИД не останавливала угроза мировой войны", - добавил Сийярто.