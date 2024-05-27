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СМИ: Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для Украины - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:05 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/smi-1948747842.html
СМИ: Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для Украины
СМИ: Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для Украины - РИА Новости, 27.05.2024
СМИ: Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для Украины
Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия за рубежом для Украины на средства Европейского фонда мира, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:05
2024-05-27T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
кипр
аджа лябиб
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия за рубежом для Украины на средства Европейского фонда мира, передает агентство Блумберг. В марте постоянные представители стран ЕС принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году. "Греция и Кипр также продолжают настаивать на ограничении закупок за рубежом, несмотря на соглашение в марте, согласно которому оружие из стран, не входящих в ЕС, могут быть приобретены через этот фонд", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на дипломатов. Однако, отмечает Блумберг, только Венгрия блокирует выделение дополнительных средств на военную помощь Киеву. Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро для финансирования военной помощи Украине, ситуация на встрече напряженная. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам ЕС средств (всего странами ЕС из фонда на оружие для Украины было выделено уже семь траншей примерно по 500 миллионов евро каждый), потраченных на оказание военной помощи Украине. Восьмой транш в настоящее время также продолжает блокироваться Венгрией.
https://ria.ru/20240526/bayden-1948405635.html
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948696440.html
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в мире, украина, венгрия, кипр, аджа лябиб, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Кипр, Аджа Лябиб, Евросоюз
СМИ: Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для Украины

Блумберг: Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для Украины

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия за рубежом для Украины на средства Европейского фонда мира, передает агентство Блумберг.
В марте постоянные представители стран ЕС принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году.
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"Греция и Кипр также продолжают настаивать на ограничении закупок за рубежом, несмотря на соглашение в марте, согласно которому оружие из стран, не входящих в ЕС, могут быть приобретены через этот фонд", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на дипломатов.
Однако, отмечает Блумберг, только Венгрия блокирует выделение дополнительных средств на военную помощь Киеву.
Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро для финансирования военной помощи Украине, ситуация на встрече напряженная.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам ЕС средств (всего странами ЕС из фонда на оружие для Украины было выделено уже семь траншей примерно по 500 миллионов евро каждый), потраченных на оказание военной помощи Украине. Восьмой транш в настоящее время также продолжает блокироваться Венгрией.
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