https://ria.ru/20240527/smi-1948747842.html

СМИ: Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для Украины

СМИ: Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для Украины - РИА Новости, 27.05.2024

СМИ: Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия для Украины

Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия за рубежом для Украины на средства Европейского фонда мира, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:05

2024-05-27T19:05

2024-05-27T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

венгрия

кипр

аджа лябиб

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_5ac7c0faa28297de55f0fd2201c5ca60.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Греция и Кипр выступают за ограничение закупок оружия за рубежом для Украины на средства Европейского фонда мира, передает агентство Блумберг. В марте постоянные представители стран ЕС принципиально согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году. "Греция и Кипр также продолжают настаивать на ограничении закупок за рубежом, несмотря на соглашение в марте, согласно которому оружие из стран, не входящих в ЕС, могут быть приобретены через этот фонд", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на дипломатов. Однако, отмечает Блумберг, только Венгрия блокирует выделение дополнительных средств на военную помощь Киеву. Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро для финансирования военной помощи Украине, ситуация на встрече напряженная. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам ЕС средств (всего странами ЕС из фонда на оружие для Украины было выделено уже семь траншей примерно по 500 миллионов евро каждый), потраченных на оказание военной помощи Украине. Восьмой транш в настоящее время также продолжает блокироваться Венгрией.

https://ria.ru/20240526/bayden-1948405635.html

https://ria.ru/20240527/ukraina-1948696440.html

украина

венгрия

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, кипр, аджа лябиб, евросоюз