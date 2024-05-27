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Под Одессой военкомы задержали главного редактора "Экономической правды" - РИА Новости, 27.05.2024
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18:36 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/smi-1948740388.html
Под Одессой военкомы задержали главного редактора "Экономической правды"
Под Одессой военкомы задержали главного редактора "Экономической правды" - РИА Новости, 27.05.2024
Под Одессой военкомы задержали главного редактора "Экономической правды"
Сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины задержали главного редактора украинского издания "Экономическая правда",... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:36
2024-05-27T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
владимир зеленский
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины задержали главного редактора украинского издания "Экономическая правда", сообщили в понедельник в издании "Украинская правда". "Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) города Белгород-Днестровский Одесской области уже сутки удерживают главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова, не давая ему возможности выйти на связь с родными", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды". По данным "Украинской правды", Денков по неизвестной причине был задержан, после чего у него отобрали все средства связи, из-за чего семья похищенного была вынуждена обратиться в полицию. Только спустя сутки после исчезновения журналиста стало известно, что его задержали сотрудники военкомата. Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240525/uklonisty-1948380174.html
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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины
Под Одессой военкомы задержали главного редактора "Экономической правды"

СМИ: под Одессой военкомы задержали главного редактора "Экономической правды"

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины задержали главного редактора украинского издания "Экономическая правда", сообщили в понедельник в издании "Украинская правда".
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"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) города Белгород-Днестровский Одесской области уже сутки удерживают главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова, не давая ему возможности выйти на связь с родными", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
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По данным "Украинской правды", Денков по неизвестной причине был задержан, после чего у него отобрали все средства связи, из-за чего семья похищенного была вынуждена обратиться в полицию. Только спустя сутки после исчезновения журналиста стало известно, что его задержали сотрудники военкомата.
Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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