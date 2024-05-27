Под Одессой военкомы задержали главного редактора "Экономической правды"
СМИ: под Одессой военкомы задержали главного редактора "Экономической правды"
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области Украины задержали главного редактора украинского издания "Экономическая правда", сообщили в понедельник в издании "Украинская правда".
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"Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) города Белгород-Днестровский Одесской области уже сутки удерживают главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова, не давая ему возможности выйти на связь с родными", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды".
По данным "Украинской правды", Денков по неизвестной причине был задержан, после чего у него отобрали все средства связи, из-за чего семья похищенного была вынуждена обратиться в полицию. Только спустя сутки после исчезновения журналиста стало известно, что его задержали сотрудники военкомата.
Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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