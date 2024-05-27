Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о новых санкциях ЕС против России - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 27.05.2024 (обновлено: 12:17 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/smi-1948585817.html
СМИ рассказали о новых санкциях ЕС против России
СМИ рассказали о новых санкциях ЕС против России - РИА Новости, 27.05.2024
СМИ рассказали о новых санкциях ЕС против России
Около 20 лиц и организаций попадут в новый санкционный список ЕС против РФ в связи с "нарушениями прав человека", сообщило немецкое информационное агентство DPA РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:05
2024-05-27T12:17
россия
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 20 лиц и организаций попадут в новый санкционный список ЕС против РФ в связи с "нарушениями прав человека", сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов.Ранее в понедельник DPA сообщило о том, что главы МИД ЕС приняли новый санкционный режим в отношении РФ за "серьезные нарушения прав человека" после смерти Алексея Навального."По словам дипломатов, около 20 новых лиц и организаций будут внесены в качестве первого шага в рамках нового режима санкций", - пишет DPA.Новый санкционный режим будет касаться, прежде всего лиц и организаций, ответственных за "подавление оппозиции в стране", пишет DPA. Попавшим в него заморозят счета в ЕС и запретят въезд в страны Евросоюза.
https://ria.ru/20240523/ukaz-1947906314.html
https://ria.ru/20240525/sanktsii-1948339665.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, в мире
Россия, Евросоюз, В мире
СМИ рассказали о новых санкциях ЕС против России

DPA: под новые санкции ЕС против России попадут около 20 физлиц и компаний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 20 лиц и организаций попадут в новый санкционный список ЕС против РФ в связи с "нарушениями прав человека", сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов.
Ранее в понедельник DPA сообщило о том, что главы МИД ЕС приняли новый санкционный режим в отношении РФ за "серьезные нарушения прав человека" после смерти Алексея Навального.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Путин подписал указ о компенсации ущерба от антироссийских санкций США
23 мая, 15:01
"По словам дипломатов, около 20 новых лиц и организаций будут внесены в качестве первого шага в рамках нового режима санкций", - пишет DPA.
Новый санкционный режим будет касаться, прежде всего лиц и организаций, ответственных за "подавление оппозиции в стране", пишет DPA. Попавшим в него заморозят счета в ЕС и запретят въезд в страны Евросоюза.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
G7 намерена мешать финансовым организациям помогать России в обходе санкций
25 мая, 17:26
 
РоссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала