https://ria.ru/20240527/smi-1948585817.html

СМИ рассказали о новых санкциях ЕС против России

СМИ рассказали о новых санкциях ЕС против России - РИА Новости, 27.05.2024

СМИ рассказали о новых санкциях ЕС против России

Около 20 лиц и организаций попадут в новый санкционный список ЕС против РФ в связи с "нарушениями прав человека", сообщило немецкое информационное агентство DPA РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:05

2024-05-27T12:05

2024-05-27T12:17

россия

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 20 лиц и организаций попадут в новый санкционный список ЕС против РФ в связи с "нарушениями прав человека", сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов.Ранее в понедельник DPA сообщило о том, что главы МИД ЕС приняли новый санкционный режим в отношении РФ за "серьезные нарушения прав человека" после смерти Алексея Навального."По словам дипломатов, около 20 новых лиц и организаций будут внесены в качестве первого шага в рамках нового режима санкций", - пишет DPA.Новый санкционный режим будет касаться, прежде всего лиц и организаций, ответственных за "подавление оппозиции в стране", пишет DPA. Попавшим в него заморозят счета в ЕС и запретят въезд в страны Евросоюза.

https://ria.ru/20240523/ukaz-1947906314.html

https://ria.ru/20240525/sanktsii-1948339665.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, в мире