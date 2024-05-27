https://ria.ru/20240527/smi-1948585817.html
СМИ рассказали о новых санкциях ЕС против России
СМИ рассказали о новых санкциях ЕС против России - РИА Новости, 27.05.2024
СМИ рассказали о новых санкциях ЕС против России
Около 20 лиц и организаций попадут в новый санкционный список ЕС против РФ в связи с "нарушениями прав человека", сообщило немецкое информационное агентство DPA РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:05
2024-05-27T12:05
2024-05-27T12:17
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Около 20 лиц и организаций попадут в новый санкционный список ЕС против РФ в связи с "нарушениями прав человека", сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на нескольких дипломатов.Ранее в понедельник DPA сообщило о том, что главы МИД ЕС приняли новый санкционный режим в отношении РФ за "серьезные нарушения прав человека" после смерти Алексея Навального."По словам дипломатов, около 20 новых лиц и организаций будут внесены в качестве первого шага в рамках нового режима санкций", - пишет DPA.Новый санкционный режим будет касаться, прежде всего лиц и организаций, ответственных за "подавление оппозиции в стране", пишет DPA. Попавшим в него заморозят счета в ЕС и запретят въезд в страны Евросоюза.
https://ria.ru/20240523/ukaz-1947906314.html
https://ria.ru/20240525/sanktsii-1948339665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире
СМИ рассказали о новых санкциях ЕС против России
DPA: под новые санкции ЕС против России попадут около 20 физлиц и компаний