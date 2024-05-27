https://ria.ru/20240527/slovakiya-1948757041.html

Словакию на конференции по Украине в Швейцарии будет представлять глава МИД

Словакию на конференции по Украине в Швейцарии будет представлять глава МИД - РИА Новости, 27.05.2024

Словакию на конференции по Украине в Швейцарии будет представлять глава МИД

Словакию на конференции по Украине в Швейцарии вместо премьера Роберта Фицо, который восстанавливается после полученных в ходе покушения огнестрельных ранений,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:46

2024-05-27T19:46

2024-05-27T19:46

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роберт фицо

владимир хохлов

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 27 мая - РИА Новости. Словакию на конференции по Украине в Швейцарии вместо премьера Роберта Фицо, который восстанавливается после полученных в ходе покушения огнестрельных ранений, будет представлять министр иностранных дел Юрай Бланар, сообщил сам глава внешнеполитического ведомства страны. "Мы пообещали украинским партнерам, что участие Словакии (в конференции в Швейцарии - ред.) будет на уровне премьера, но после покушения на Роберта Фицо мы не можем гарантировать его участие, поскольку он еще в больнице, поэтому я буду представлять Словакию на этой конференции", - сказал Бланар порталу RTVS в Брюсселе, где в понедельник состоялась встреча министров иностранных дел Европейского союза. По его словам, есть информация о том, что следующая подобная конференция могла бы состояться в Саудовской Аравии, куда, возможно, могла бы быть приглашена и Россия. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что ЕС считает важным продвижение от саммита в Швейцарии по Украине к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием РФ. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщал РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным словацкого МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

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https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948457475.html

https://ria.ru/20240527/fitso-1948637666.html

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в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо, владимир хохлов, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо