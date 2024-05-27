https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948790689.html

Сийярто назвал главу МИД Литвы одним из самых провоенных политиков в ЕС

Сийярто назвал главу МИД Литвы одним из самых провоенных политиков в ЕС - РИА Новости, 27.05.2024

Сийярто назвал главу МИД Литвы одним из самых провоенных политиков в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил литовского коллегу Габриелюса Ландсбергиса в агрессии, назвав его "одним из... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T22:29

2024-05-27T22:29

2024-05-27T22:29

в мире

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

евросоюз

европарламент

специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил литовского коллегу Габриелюса Ландсбергиса в агрессии, назвав его "одним из самых провоенных политиков" в ЕС и подчеркнув, что Будапешт не поддастся его давлению и продолжит отстаивать позицию, ориентированную на мирное урегулирование конфликта на Украине. Ранее Ландсбергис призвал ЕС обратить внимание на позицию Венгрии, которая якобы блокирует 40% резолюций и решений сообщества по Украине. "Литовский коллега - это провоенный политик. На мой взгляд, один из самых провоенных политиков среди глав МИД стран ЕС. Сегодня у нас с ним была жесткая дискуссия в Брюсселе. Потому что, кто бы ни кричал на меня, как бы агрессивно себя ни вел, я остаюсь сторонником мира... Мы, венгры, не поддерживаем ни одну меру, которая еще больше увеличивает угрозу эскалации войны", - сказал Сийярто на пресс-конференции в румынском Тыргу-Муреше, которую транслировал телеканал М1. Сийярто добавил, что было бы лучше, если бы литовское правительство также придерживалось позиции, ориентированной на мир, и призвал литовских избирателей на выборах в Европарламент голосовать за тех кандидатов, чья повестка нацелена на мирное урегулирование. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20240527/smid-es-1948653412.html

https://ria.ru/20240129/vengriya-1924219463.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, евросоюз, европарламент