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Сийярто назвал главу МИД Литвы одним из самых провоенных политиков в ЕС - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948790689.html
Сийярто назвал главу МИД Литвы одним из самых провоенных политиков в ЕС
Сийярто назвал главу МИД Литвы одним из самых провоенных политиков в ЕС - РИА Новости, 27.05.2024
Сийярто назвал главу МИД Литвы одним из самых провоенных политиков в ЕС
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил литовского коллегу Габриелюса Ландсбергиса в агрессии, назвав его "одним из... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:29
2024-05-27T22:29
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
евросоюз
европарламент
специальная военная операция на украине
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил литовского коллегу Габриелюса Ландсбергиса в агрессии, назвав его "одним из самых провоенных политиков" в ЕС и подчеркнув, что Будапешт не поддастся его давлению и продолжит отстаивать позицию, ориентированную на мирное урегулирование конфликта на Украине. Ранее Ландсбергис призвал ЕС обратить внимание на позицию Венгрии, которая якобы блокирует 40% резолюций и решений сообщества по Украине. "Литовский коллега - это провоенный политик. На мой взгляд, один из самых провоенных политиков среди глав МИД стран ЕС. Сегодня у нас с ним была жесткая дискуссия в Брюсселе. Потому что, кто бы ни кричал на меня, как бы агрессивно себя ни вел, я остаюсь сторонником мира... Мы, венгры, не поддерживаем ни одну меру, которая еще больше увеличивает угрозу эскалации войны", - сказал Сийярто на пресс-конференции в румынском Тыргу-Муреше, которую транслировал телеканал М1. Сийярто добавил, что было бы лучше, если бы литовское правительство также придерживалось позиции, ориентированной на мир, и призвал литовских избирателей на выборах в Европарламент голосовать за тех кандидатов, чья повестка нацелена на мирное урегулирование. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20240527/smid-es-1948653412.html
https://ria.ru/20240129/vengriya-1924219463.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, евросоюз, европарламент
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Евросоюз, Европарламент, Специальная военная операция на Украине
Сийярто назвал главу МИД Литвы одним из самых провоенных политиков в ЕС

Сийярто обвинил главу МИД Литвы в агрессии и заявил, что не поддастся давлению

© Фото : @szijjarto.peter.officialГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : @szijjarto.peter.official
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил литовского коллегу Габриелюса Ландсбергиса в агрессии, назвав его "одним из самых провоенных политиков" в ЕС и подчеркнув, что Будапешт не поддастся его давлению и продолжит отстаивать позицию, ориентированную на мирное урегулирование конфликта на Украине.
Ранее Ландсбергис призвал ЕС обратить внимание на позицию Венгрии, которая якобы блокирует 40% резолюций и решений сообщества по Украине.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
СМИД ЕС вдохновенно обсуждает идеи, грозящие мировой войной, заявил Сийярто
Вчера, 14:47
"Литовский коллега - это провоенный политик. На мой взгляд, один из самых провоенных политиков среди глав МИД стран ЕС. Сегодня у нас с ним была жесткая дискуссия в Брюсселе. Потому что, кто бы ни кричал на меня, как бы агрессивно себя ни вел, я остаюсь сторонником мира... Мы, венгры, не поддерживаем ни одну меру, которая еще больше увеличивает угрозу эскалации войны", - сказал Сийярто на пресс-конференции в румынском Тыргу-Муреше, которую транслировал телеканал М1.
Сийярто добавил, что было бы лучше, если бы литовское правительство также придерживалось позиции, ориентированной на мир, и призвал литовских избирателей на выборах в Европарламент голосовать за тех кандидатов, чья повестка нацелена на мирное урегулирование.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
ЕК готова задействовать механизм приостановки прав Венгрии в Евросоюзе
29 января, 19:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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