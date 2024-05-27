https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948672968.html

Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024

Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 27.05.2024

Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:40

2024-05-27T15:40

2024-05-27T15:46

венгрия

в мире

пмэф-2024

петер сийярто

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из программы, опубликованной на официальном сайте форума.Согласно ей, Сийярто примет участие в одной из сессий 6 июня.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

https://ria.ru/20240527/kusturitsa-1948613639.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, в мире, пмэф-2024, петер сийярто