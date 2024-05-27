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Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 27.05.2024
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15:40 27.05.2024 (обновлено: 15:46 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948672968.html
Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024
Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 27.05.2024
Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:40
2024-05-27T15:46
венгрия
в мире
пмэф-2024
петер сийярто
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из программы, опубликованной на официальном сайте форума.Согласно ей, Сийярто примет участие в одной из сессий 6 июня.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
https://ria.ru/20240527/kusturitsa-1948613639.html
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венгрия, в мире, пмэф-2024, петер сийярто
Венгрия, В мире, ПМЭФ-2024, Петер Сийярто
Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024

Глава МИД Венгрии Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из программы, опубликованной на официальном сайте форума.
Согласно ей, Сийярто примет участие в одной из сессий 6 июня.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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Эмир Кустурица примет участие в ПМЭФ
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ВенгрияВ миреПМЭФ-2024Петер Сийярто
 
 
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