https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948672968.html
Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024
Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 27.05.2024
Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:40
2024-05-27T15:40
2024-05-27T15:46
венгрия
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пмэф-2024
петер сийярто
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из программы, опубликованной на официальном сайте форума.Согласно ей, Сийярто примет участие в одной из сессий 6 июня.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
https://ria.ru/20240527/kusturitsa-1948613639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, в мире, пмэф-2024, петер сийярто
Венгрия, В мире, ПМЭФ-2024, Петер Сийярто
Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024
Глава МИД Венгрии Сийярто примет участие в ПМЭФ-2024
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), следует из программы, опубликованной на официальном сайте форума.
Согласно ей, Сийярто примет участие в одной из сессий 6 июня.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.