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ЕС хочет вернуть призыв и отправить молодежь на Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 27.05.2024 (обновлено: 16:34 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948662292.html
ЕС хочет вернуть призыв и отправить молодежь на Украину, заявил Сийярто
ЕС хочет вернуть призыв и отправить молодежь на Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.05.2024
ЕС хочет вернуть призыв и отправить молодежь на Украину, заявил Сийярто
Обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы сначала отправить на Украину воевать молодёжь Центральной Европы из-за роста потерь Киева, заявил глава МИД... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:14
2024-05-27T16:34
в мире
венгрия
украина
киев
петер сийярто
евросоюз
специальная военная операция на украине
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы сначала отправить на Украину воевать молодёжь Центральной Европы из-за роста потерь Киева, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сийярто отметил, что украинские потери в живой силе растут, призывников не выпускают из страны, а теперь в ЕС началась дискуссия о возвращении всеобщего призыва. "Очевидно, что поскольку эскалация сначала коснётся стран по соседству, можно ясно услышать аргументы, что в первую очередь войска надо отправить из географически ближайших стран. Это означает, что введением общеевропейского призыва хотят отправить на войну молодёжь Центральной Европы, в том числе, Венгрии", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, его выступление транслировал телеканал М1. Он добавил, что Венгрия не позволит отправить ее граждан на линию фронта, потому что это не её конфликт, и призывает страны ЕС прекратить разговоры об общеевропейском обязательном призыве.Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной и заявил, что Будапешт против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе".
https://ria.ru/20240527/vengriya-1948656677.html
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в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
ЕС хочет вернуть призыв и отправить молодежь на Украину, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии Сийярто: в ЕС хотят вернуть призыв из-за роста потерь Киева

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы сначала отправить на Украину воевать молодёжь Центральной Европы из-за роста потерь Киева, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто отметил, что украинские потери в живой силе растут, призывников не выпускают из страны, а теперь в ЕС началась дискуссия о возвращении всеобщего призыва.
"Очевидно, что поскольку эскалация сначала коснётся стран по соседству, можно ясно услышать аргументы, что в первую очередь войска надо отправить из географически ближайших стран. Это означает, что введением общеевропейского призыва хотят отправить на войну молодёжь Центральной Европы, в том числе, Венгрии", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, его выступление транслировал телеканал М1.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Украинские призывники массово бегут из страны, заявил Сийярто
14:56
Он добавил, что Венгрия не позволит отправить ее граждан на линию фронта, потому что это не её конфликт, и призывает страны ЕС прекратить разговоры об общеевропейском обязательном призыве.
Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной и заявил, что Будапешт против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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