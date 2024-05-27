https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948662292.html

ЕС хочет вернуть призыв и отправить молодежь на Украину, заявил Сийярто

ЕС хочет вернуть призыв и отправить молодежь на Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 27.05.2024

ЕС хочет вернуть призыв и отправить молодежь на Украину, заявил Сийярто

Обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы сначала отправить на Украину воевать молодёжь Центральной Европы из-за роста потерь Киева, заявил глава МИД... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:14

2024-05-27T15:14

2024-05-27T16:34

в мире

венгрия

украина

киев

петер сийярто

евросоюз

специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Обязательный призыв в ЕС хотят вернуть, чтобы сначала отправить на Украину воевать молодёжь Центральной Европы из-за роста потерь Киева, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Сийярто отметил, что украинские потери в живой силе растут, призывников не выпускают из страны, а теперь в ЕС началась дискуссия о возвращении всеобщего призыва. "Очевидно, что поскольку эскалация сначала коснётся стран по соседству, можно ясно услышать аргументы, что в первую очередь войска надо отправить из географически ближайших стран. Это означает, что введением общеевропейского призыва хотят отправить на войну молодёжь Центральной Европы, в том числе, Венгрии", - сказал Сийярто после заседания глав МИД стран ЕС, его выступление транслировал телеканал М1. Он добавил, что Венгрия не позволит отправить ее граждан на линию фронта, потому что это не её конфликт, и призывает страны ЕС прекратить разговоры об общеевропейском обязательном призыве.Ранее председатель Европейской народной партии - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в ЕС всеобщую воинскую повинность. Венгерский портал V4NA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщил, что новый состав Европарламента после выборов в июне рассмотрит эту тему в числе первых.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС безумной и заявил, что Будапешт против того, чтобы решение о службе венгерских граждан принимались "в Германии или Брюсселе".

https://ria.ru/20240527/vengriya-1948656677.html

https://ria.ru/20240527/smid-es-1948653412.html

венгрия

украина

киев

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в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, евросоюз