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В Хабаровске оштрафовали подрядчика, строившего дамбу - РИА Новости, 27.05.2024
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06:54 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/shtraf-1948519776.html
В Хабаровске оштрафовали подрядчика, строившего дамбу
В Хабаровске оштрафовали подрядчика, строившего дамбу - РИА Новости, 27.05.2024
В Хабаровске оштрафовали подрядчика, строившего дамбу
Подрядчик, строивший дамбу в Хабаровске, оштрафован на более чем 115 миллионов рублей за срыв сроков сдачи объекта, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T06:54
2024-05-27T06:54
россия
хабаровск
хабаровский край
михаил дегтярев
дмитрий демешин
происшествия
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ХАБАРОВСК, 27 мая - РИА Новости. Подрядчик, строивший дамбу в Хабаровске, оштрафован на более чем 115 миллионов рублей за срыв сроков сдачи объекта, сообщает прокуратура Хабаровского края. В апреле 2021 года, по данным портала госзакупок, конкурс на достройку объекта выиграло ООО "Карьер Известковый" (Сахалинская область). Цена контракта составила 494,1 миллиона рублей при начальной заявленной стоимости в 501,6 миллиона. В мае того же года между КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" и ООО был заключен контракт на строительство объекта "Защита от подтопления территории Южного округа город Хабаровска на участке улицы Пионерская от Дендрария до улицы Союзная". Из-за регулярных нарушений госконтракта с предыдущим подрядчиком (ООО "Тутта") власти края разорвали отношения в мае 2020 года. Строить дамбу начали в 2015 году. "Вопреки требованиям закона, работы в установленный срок подрядчиком не завершены. Прокурор внес представление руководителю строительной организации. Подрядчик привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие) с назначением наказания в виде штрафа в размере 115,7 миллиона рублей", - сообщает надзорное ведомство. Как отмечает прокуратура региона, завершение строительства гидротехнического сооружения находится на контроле прокуратуры района города. В июле 2021 года будучи в должности врио губернатора региона Михаил Дегтярев заявлял, что строительство участка дамбы от дендрария до улицы Союзной в 5,5 километра завершится по плану летом 2022 года. Он сообщал на тот момент о 78,54% технической готовности гидрозащитного сооружения находящемуся с рабочей поездкой в городе зампреду правительства РФ - полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Тогда называлась общая стоимость объекта - 3,7 миллиарда рублей. Сооружение призвано защитить от наводнения южную часть города, где проживает около 200 тысяч человек. По проекту дамба рассчитана на уровень реки Амур более чем 10 метров. В минувшее воскресенье врио губернатора края Дмитрий Демешин проинспектировал строительство объекта. Он сообщил в своем Telegram-канале, что общая готовность защитного сооружения - 87%, дал поручение руководителям профильных направлений регионального правительства завершить объект до конца лета и принять сооружение в эксплуатацию.
https://ria.ru/20240524/vzyatka-1948234191.html
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россия, хабаровск, хабаровский край, михаил дегтярев, дмитрий демешин, происшествия
Россия, Хабаровск, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Дмитрий Демешин, Происшествия
В Хабаровске оштрафовали подрядчика, строившего дамбу

В Хабаровске подрядчика, строившего дамбу, оштрафовали на 115 миллионов рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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ХАБАРОВСК, 27 мая - РИА Новости. Подрядчик, строивший дамбу в Хабаровске, оштрафован на более чем 115 миллионов рублей за срыв сроков сдачи объекта, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В апреле 2021 года, по данным портала госзакупок, конкурс на достройку объекта выиграло ООО "Карьер Известковый" (Сахалинская область). Цена контракта составила 494,1 миллиона рублей при начальной заявленной стоимости в 501,6 миллиона. В мае того же года между КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" и ООО был заключен контракт на строительство объекта "Защита от подтопления территории Южного округа город Хабаровска на участке улицы Пионерская от Дендрария до улицы Союзная". Из-за регулярных нарушений госконтракта с предыдущим подрядчиком (ООО "Тутта") власти края разорвали отношения в мае 2020 года. Строить дамбу начали в 2015 году.
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"Вопреки требованиям закона, работы в установленный срок подрядчиком не завершены. Прокурор внес представление руководителю строительной организации. Подрядчик привлечен к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (бездействие) с назначением наказания в виде штрафа в размере 115,7 миллиона рублей", - сообщает надзорное ведомство.
Как отмечает прокуратура региона, завершение строительства гидротехнического сооружения находится на контроле прокуратуры района города.
В июле 2021 года будучи в должности врио губернатора региона Михаил Дегтярев заявлял, что строительство участка дамбы от дендрария до улицы Союзной в 5,5 километра завершится по плану летом 2022 года. Он сообщал на тот момент о 78,54% технической готовности гидрозащитного сооружения находящемуся с рабочей поездкой в городе зампреду правительства РФ - полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Тогда называлась общая стоимость объекта - 3,7 миллиарда рублей. Сооружение призвано защитить от наводнения южную часть города, где проживает около 200 тысяч человек. По проекту дамба рассчитана на уровень реки Амур более чем 10 метров.
В минувшее воскресенье врио губернатора края Дмитрий Демешин проинспектировал строительство объекта. Он сообщил в своем Telegram-канале, что общая готовность защитного сооружения - 87%, дал поручение руководителям профильных направлений регионального правительства завершить объект до конца лета и принять сооружение в эксплуатацию.
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