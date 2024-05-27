https://ria.ru/20240527/shpionazh-1948648594.html

В Германии бывшего капитана бундесвера осудили за шпионаж в пользу России

В Германии бывшего капитана бундесвера осудили за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 27.05.2024

В Германии бывшего капитана бундесвера осудили за шпионаж в пользу России

Суд в немецком Дюссельдорфе приговорил в понедельник бывшего капитана вооруженных сил ФРГ к 3,5 годам лишения свободы за "шпионаж" в пользу России, сообщило... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:41

2024-05-27T14:41

2024-05-27T14:41

в мире

дюссельдорф

германия

россия

focus

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в немецком Дюссельдорфе приговорил в понедельник бывшего капитана вооруженных сил ФРГ к 3,5 годам лишения свободы за "шпионаж" в пользу России, сообщило издание Süddeutsche Zeitung . "В Дюссельдорфе офицер бундесвера приговорен к 3,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. В понедельник высший земельный суд Дюссельдорфа признал 54-летнего мужчину виновным в том, что он действовал в качестве агента секретной службы, удовлетворив таким образом ходатайство федерального прокурора", - пишет газета. В конце апреля 54-летний капитан частично признал вину. Он заявил, что находился в очень плохом психическом состоянии и что им двигал страх перед ядерной эскалацией. Ранее издание Focus сообщало, что подозреваемый, скорее всего, пытался передать информацию, которая не представляла большой ценности, а поэтому был обвинен лишь в деятельности в качестве агента спецслужбы иностранной державы. В посольстве Российской Федерации в Берлине ранее заявляли, что ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения. По словам российской дипмиссии, "пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу".

https://ria.ru/20240523/shpionazh-1947777905.html

https://ria.ru/20240203/frg-1925228454.html

дюссельдорф

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дюссельдорф, германия, россия, focus