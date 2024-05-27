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В Германии бывшего капитана бундесвера осудили за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 27.05.2024
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14:41 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/shpionazh-1948648594.html
В Германии бывшего капитана бундесвера осудили за шпионаж в пользу России
В Германии бывшего капитана бундесвера осудили за шпионаж в пользу России - РИА Новости, 27.05.2024
В Германии бывшего капитана бундесвера осудили за шпионаж в пользу России
Суд в немецком Дюссельдорфе приговорил в понедельник бывшего капитана вооруженных сил ФРГ к 3,5 годам лишения свободы за "шпионаж" в пользу России, сообщило... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:41
2024-05-27T14:41
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в немецком Дюссельдорфе приговорил в понедельник бывшего капитана вооруженных сил ФРГ к 3,5 годам лишения свободы за "шпионаж" в пользу России, сообщило издание Süddeutsche Zeitung . "В Дюссельдорфе офицер бундесвера приговорен к 3,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. В понедельник высший земельный суд Дюссельдорфа признал 54-летнего мужчину виновным в том, что он действовал в качестве агента секретной службы, удовлетворив таким образом ходатайство федерального прокурора", - пишет газета. В конце апреля 54-летний капитан частично признал вину. Он заявил, что находился в очень плохом психическом состоянии и что им двигал страх перед ядерной эскалацией. Ранее издание Focus сообщало, что подозреваемый, скорее всего, пытался передать информацию, которая не представляла большой ценности, а поэтому был обвинен лишь в деятельности в качестве агента спецслужбы иностранной державы. В посольстве Российской Федерации в Берлине ранее заявляли, что ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения. По словам российской дипмиссии, "пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу".
https://ria.ru/20240523/shpionazh-1947777905.html
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в мире, дюссельдорф, германия, россия, focus
В мире, Дюссельдорф, Германия, Россия, Focus
В Германии бывшего капитана бундесвера осудили за шпионаж в пользу России

Sddeutsche eitung: в ФРГ экс-офицер получил 3,5 года за шпионаж в пользу России

© AP Photo / Markus SchreiberГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в немецком Дюссельдорфе приговорил в понедельник бывшего капитана вооруженных сил ФРГ к 3,5 годам лишения свободы за "шпионаж" в пользу России, сообщило издание Süddeutsche Zeitung .
«
"В Дюссельдорфе офицер бундесвера приговорен к 3,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. В понедельник высший земельный суд Дюссельдорфа признал 54-летнего мужчину виновным в том, что он действовал в качестве агента секретной службы, удовлетворив таким образом ходатайство федерального прокурора", - пишет газета.
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В конце апреля 54-летний капитан частично признал вину. Он заявил, что находился в очень плохом психическом состоянии и что им двигал страх перед ядерной эскалацией.
Ранее издание Focus сообщало, что подозреваемый, скорее всего, пытался передать информацию, которая не представляла большой ценности, а поэтому был обвинен лишь в деятельности в качестве агента спецслужбы иностранной державы.
В посольстве Российской Федерации в Берлине ранее заявляли, что ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения. По словам российской дипмиссии, "пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу".
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