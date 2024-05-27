В Германии бывшего капитана бундесвера осудили за шпионаж в пользу России
Sddeutsche eitung: в ФРГ экс-офицер получил 3,5 года за шпионаж в пользу России
© AP Photo / Markus SchreiberГермания
© AP Photo / Markus Schreiber
Германия. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд в немецком Дюссельдорфе приговорил в понедельник бывшего капитана вооруженных сил ФРГ к 3,5 годам лишения свободы за "шпионаж" в пользу России, сообщило издание Süddeutsche Zeitung .
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"В Дюссельдорфе офицер бундесвера приговорен к 3,5 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России. В понедельник высший земельный суд Дюссельдорфа признал 54-летнего мужчину виновным в том, что он действовал в качестве агента секретной службы, удовлетворив таким образом ходатайство федерального прокурора", - пишет газета.
В конце апреля 54-летний капитан частично признал вину. Он заявил, что находился в очень плохом психическом состоянии и что им двигал страх перед ядерной эскалацией.
Ранее издание Focus сообщало, что подозреваемый, скорее всего, пытался передать информацию, которая не представляла большой ценности, а поэтому был обвинен лишь в деятельности в качестве агента спецслужбы иностранной державы.
В посольстве Российской Федерации в Берлине ранее заявляли, что ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения. По словам российской дипмиссии, "пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу".