https://ria.ru/20240527/shkolnitsa-1948540276.html

В Кузбассе водитель автобуса высадил школьницу на трассе

В Кузбассе водитель автобуса высадил школьницу на трассе - РИА Новости, 27.05.2024

В Кузбассе водитель автобуса высадил школьницу на трассе

Водитель междугороднего автобуса в Кузбассе высадил школьницу на трассе из-за того, что у нее не было денег на оплату проезда, следователи по данному факту... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T09:40

2024-05-27T09:40

2024-05-27T09:40

происшествия

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 27 мая – РИА Новости. Водитель междугороднего автобуса в Кузбассе высадил школьницу на трассе из-за того, что у нее не было денег на оплату проезда, следователи по данному факту проводят проверку, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что водитель междугороднего автобуса "Междуреченск-Новокузнецк" высадил школьницу на трассе из-за отсутствия у нее наличных денежных средств для оплаты проезда, при этом отказавшись от безналичной формы оплаты проезда", – говорится в сообщении. По данным соцсетей, данный рейс был последним, а девочка осталась на остановке одна с разряженным телефоном. "По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240123/poezd-1923090293.html

https://ria.ru/20231121/sk-1910731522.html

кемеровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область, россия