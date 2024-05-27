В Кузбассе водитель автобуса высадил школьницу на трассе
В Кузбассе водитель автобуса высадил школьницу на трассе из-за отсутствия денег
Валидатор в салоне городского автобуса. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 27 мая – РИА Новости. Водитель междугороднего автобуса в Кузбассе высадил школьницу на трассе из-за того, что у нее не было денег на оплату проезда, следователи по данному факту проводят проверку, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что водитель междугороднего автобуса "Междуреченск-Новокузнецк" высадил школьницу на трассе из-за отсутствия у нее наличных денежных средств для оплаты проезда, при этом отказавшись от безналичной формы оплаты проезда", – говорится в сообщении.
По данным соцсетей, данный рейс был последним, а девочка осталась на остановке одна с разряженным телефоном.
"По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщает ведомство.
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