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В Кузбассе водитель автобуса высадил школьницу на трассе - РИА Новости, 27.05.2024
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09:40 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/shkolnitsa-1948540276.html
В Кузбассе водитель автобуса высадил школьницу на трассе
В Кузбассе водитель автобуса высадил школьницу на трассе - РИА Новости, 27.05.2024
В Кузбассе водитель автобуса высадил школьницу на трассе
Водитель междугороднего автобуса в Кузбассе высадил школьницу на трассе из-за того, что у нее не было денег на оплату проезда, следователи по данному факту... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:40
2024-05-27T09:40
происшествия
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 27 мая – РИА Новости. Водитель междугороднего автобуса в Кузбассе высадил школьницу на трассе из-за того, что у нее не было денег на оплату проезда, следователи по данному факту проводят проверку, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что водитель междугороднего автобуса "Междуреченск-Новокузнецк" высадил школьницу на трассе из-за отсутствия у нее наличных денежных средств для оплаты проезда, при этом отказавшись от безналичной формы оплаты проезда", – говорится в сообщении. По данным соцсетей, данный рейс был последним, а девочка осталась на остановке одна с разряженным телефоном. "По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщает ведомство.
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происшествия, кемеровская область, россия
Происшествия, Кемеровская область, Россия
В Кузбассе водитель автобуса высадил школьницу на трассе

В Кузбассе водитель автобуса высадил школьницу на трассе из-за отсутствия денег

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВалидатор в салоне городского автобуса
Валидатор в салоне городского автобуса - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Валидатор в салоне городского автобуса. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 27 мая – РИА Новости. Водитель междугороднего автобуса в Кузбассе высадил школьницу на трассе из-за того, что у нее не было денег на оплату проезда, следователи по данному факту проводят проверку, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что водитель междугороднего автобуса "Междуреченск-Новокузнецк" высадил школьницу на трассе из-за отсутствия у нее наличных денежных средств для оплаты проезда, при этом отказавшись от безналичной формы оплаты проезда", – говорится в сообщении.
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По данным соцсетей, данный рейс был последним, а девочка осталась на остановке одна с разряженным телефоном.
"По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – сообщает ведомство.
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