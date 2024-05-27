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В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна

В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 27.05.2024

В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна

Участники акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, возглавляемой главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:20

2024-05-27T08:20

2024-05-27T08:29

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ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Участники акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, возглавляемой главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном проводят шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Шествие началось с перекрестка улицы Абовяна и проспекта Саят-Новы, где полиция провела задержания. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20240510/armeniya-1945071463.html

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азербайджан

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Протестующие в Армении перекрывают автомобильные дороги Протестующие в Армении заявили, что в рамках акций против премьера Пашиняна начали перекрывать автомобильные дороги. Как передает корреспондент РИА Новости, полиция пытается разблокировать трассы, в Ереване начались задержания. 2024-05-27T08:20 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь