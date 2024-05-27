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В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 27.05.2024
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08:20 27.05.2024 (обновлено: 08:29 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/shestvie-1948523911.html
В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна
В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 27.05.2024
В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна
Участники акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, возглавляемой главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:20
2024-05-27T08:29
в мире
ереван
азербайджан
никол пашинян
армянская апостольская церковь
в мире
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ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Участники акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, возглавляемой главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном проводят шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Шествие началось с перекрестка улицы Абовяна и проспекта Саят-Новы, где полиция провела задержания. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240510/armeniya-1945071463.html
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Протестующие в Армении перекрывают автомобильные дороги
Протестующие в Армении заявили, что в рамках акций против премьера Пашиняна начали перекрывать автомобильные дороги. Как передает корреспондент РИА Новости, полиция пытается разблокировать трассы, в Ереване начались задержания.
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в мире, ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире
В мире
В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна

Протестующие в Ереване устроили шествие с требованием отставки Пашиняна

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Участники акции протеста с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, возглавляемой главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном проводят шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие началось с перекрестка улицы Абовяна и проспекта Саят-Новы, где полиция провела задержания.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Обстановка в Ереване, где собираются недовольные ходом демаркации границы граждане - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Несколько сотен протестующих вышли на улицы Еревана
10 мая, 10:56
 
В миреВ миреЕреванАзербайджанНикол ПашинянАрмянская апостольская церковь
 
 
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