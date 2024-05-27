https://ria.ru/20240527/sezony-1948524913.html

В Москве пройдут урбанистические мероприятия в рамках "Московских сезонов"

В Москве пройдут урбанистические мероприятия в рамках "Московских сезонов" - РИА Новости, 27.05.2024

В Москве пройдут урбанистические мероприятия в рамках "Московских сезонов"

Урбанистические мероприятия в рамках нового проекта "Московских сезонов", объединившие традиционные фестивали и развлечения, пройдут в российской столице,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:32

2024-05-27T08:32

2024-05-27T08:32

городское хозяйство москвы

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892911188_25:0:3269:1825_1920x0_80_0_0_828434cfb6e22d3e95212ea4a6f72417.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Урбанистические мероприятия в рамках нового проекта "Московских сезонов", объединившие традиционные фестивали и развлечения, пройдут в российской столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Московские сезоны" организуют цикл урбанистических мероприятий в рамках нового проекта "Лето в Москве", который объединил все традиционные городские фестивали и полюбившиеся москвичам развлечения", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 5 июня во время фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота" на Тверской площади откроется бьюти-штаб для выпускниц. Полторы тысячи девушек получат рекомендации ведущих стилистов и визажистов столицы. Кроме того, некоторые смогут принять участие в гранд-дефиле на Патриарших прудах наравне с профессиональными моделями. Кроме того, 12 июня начнется фестиваль "Времена и эпохи". В центре города расположится многокилометровый исторический музей под открытым небом. В парках пройдут реконструкции известных сражений. Гости погрузятся в важнейшие исторические периоды России и узнают об античных корнях российской культуры. В программе - квесты и тематические игры в парках, мастер-классы по старинным ремеслам, иммерсивные спектакли и парад физкультурников на ВДНХ.

https://ria.ru/20240526/lyubov-1948490405.html

https://ria.ru/20240325/moskva-1935572410.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, россия