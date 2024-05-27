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В Москве пройдут урбанистические мероприятия в рамках "Московских сезонов" - РИА Новости, 27.05.2024
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08:32 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/sezony-1948524913.html
В Москве пройдут урбанистические мероприятия в рамках "Московских сезонов"
В Москве пройдут урбанистические мероприятия в рамках "Московских сезонов" - РИА Новости, 27.05.2024
В Москве пройдут урбанистические мероприятия в рамках "Московских сезонов"
Урбанистические мероприятия в рамках нового проекта "Московских сезонов", объединившие традиционные фестивали и развлечения, пройдут в российской столице,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T08:32
2024-05-27T08:32
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Урбанистические мероприятия в рамках нового проекта "Московских сезонов", объединившие традиционные фестивали и развлечения, пройдут в российской столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Московские сезоны" организуют цикл урбанистических мероприятий в рамках нового проекта "Лето в Москве", который объединил все традиционные городские фестивали и полюбившиеся москвичам развлечения", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 5 июня во время фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота" на Тверской площади откроется бьюти-штаб для выпускниц. Полторы тысячи девушек получат рекомендации ведущих стилистов и визажистов столицы. Кроме того, некоторые смогут принять участие в гранд-дефиле на Патриарших прудах наравне с профессиональными моделями. Кроме того, 12 июня начнется фестиваль "Времена и эпохи". В центре города расположится многокилометровый исторический музей под открытым небом. В парках пройдут реконструкции известных сражений. Гости погрузятся в важнейшие исторические периоды России и узнают об античных корнях российской культуры. В программе - квесты и тематические игры в парках, мастер-классы по старинным ремеслам, иммерсивные спектакли и парад физкультурников на ВДНХ.
https://ria.ru/20240526/lyubov-1948490405.html
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городское хозяйство москвы, москва, россия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия
В Москве пройдут урбанистические мероприятия в рамках "Московских сезонов"

В столице пройдут урбанистические мероприятия в рамках проекта "Лето в Москве"

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Урбанистические мероприятия в рамках нового проекта "Московских сезонов", объединившие традиционные фестивали и развлечения, пройдут в российской столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Московские сезоны" организуют цикл урбанистических мероприятий в рамках нового проекта "Лето в Москве", который объединил все традиционные городские фестивали и полюбившиеся москвичам развлечения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с 5 июня во время фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота" на Тверской площади откроется бьюти-штаб для выпускниц. Полторы тысячи девушек получат рекомендации ведущих стилистов и визажистов столицы. Кроме того, некоторые смогут принять участие в гранд-дефиле на Патриарших прудах наравне с профессиональными моделями.
Кроме того, 12 июня начнется фестиваль "Времена и эпохи". В центре города расположится многокилометровый исторический музей под открытым небом. В парках пройдут реконструкции известных сражений. Гости погрузятся в важнейшие исторические периоды России и узнают об античных корнях российской культуры. В программе - квесты и тематические игры в парках, мастер-классы по старинным ремеслам, иммерсивные спектакли и парад физкультурников на ВДНХ.
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