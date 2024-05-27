https://ria.ru/20240527/sekret-1948207293.html

Доктор Менгеле из США: как раскопали самый неприятный секрет ЦРУ

Доктор Менгеле из США: как раскопали самый неприятный секрет ЦРУ - РИА Новости, 27.05.2024

Доктор Менгеле из США: как раскопали самый неприятный секрет ЦРУ

"Думаю, каждый из нас пожалел о том, что пытался добиться такого. Мы знали, что переходим черту", — вспоминал один из участников проекта "МК-Ультра". Холодная... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:00

2024-05-27T08:03

сша

центральное разведывательное управление (цру)

вашингтон (город)

конгресс сша

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. "Думаю, каждый из нас пожалел о том, что пытался добиться такого. Мы знали, что переходим черту", — вспоминал один из участников проекта "МК-Ультра". Холодная война была ареной борьбы за сознание людей. Два десятилетия Центральное разведывательное управление искало способ установить полный контроль над разумом человека. К чему привели секретные опыты — в материале РИА Новости.В "лучших" традицияхВ знаменитом боевике "Универсальный солдат" 1992 года погибших во Вьетнаме бойцов возвращают к жизни, и те, словно биороботы, беспрекословно выполняют приказы. Далеко не все в этом фильме — выдумка сценаристов. Мертвых, конечно, не воскрешали, но программа по управлению сознанием действительно существовала.Историк Стивен Кинцер утверждает, что этот проект был продолжением нацистских экспериментов над военнопленными. По его версии, Вашингтон пользовался наработками гитлеровских ученых, тайно вывезенных после войны в рамках операции "Скрепка". Двадцатого августа 1951-го США запустили проект "Артишок". Над людьми ставили опыты с помощью наркотических веществ. Цель — выяснить, возможно ли установить над человеком такой контроль, чтобы он говорил только правду и выполнял приказы против своей воли, даже вопреки чувству самосохранения.Ответственность за "Артишок" взяло на себя специальное управление ЦРУ во главе с армейским генералом Полом Гейнором. Выбор был не случайным. В годы Второй мировой капитан Гейнор участвовал в операции "Оверлорд" в Нормандии. В битве за Арденны офицер, прикрывая свою роту, лично убил восемь немецких солдат и обратил противника в бегство, за что получил Крест "За выдающиеся заслуги" — вторую по значимости награду армии США.Однако все это не мешало генералу после войны открыто поддерживать бывших сторонников нацизма в американском правительстве — Джона Тревора — младшего и конгрессмена Гамильтона Фиша III.Когда операцию начали воплощать в жизнь, выяснилось: сам Гейнор недалеко ушел от "Ангела Смерти из Освенцима" доктора Йозефа Менгеле.Битва за мозги"Артишок" сперва проводили за рубежом — в Европе, Японии, Юго-Восточной Азии и на Филиппинах. ЦРУ создало секретные тюрьмы, чтобы избежать уголовного преследования. Подозреваемых в работе на вражескую разведку допрашивали под воздействием психоактивных препаратов, электричества и экстремальных температур. Все, чтобы понять, как разрушать человеческий разум и контролировать его.После испытаний многие с трудом вспоминали, что с ними происходило на самом деле. С 1952-го психотропные вещества "для чистоты" стали тайно вводить ничего не подозревавшим сотрудникам ЦРУ. Одного из них 77 дней "кормили" ЛСД."Крайне важно, чтобы [ЦРУ] более агрессивно продвигалось вперед в выявлении и обеспечении надежной, готовой группы или групп людей для продолжающихся экспериментов "Артишока", — отмечал Гейнор, подчеркивая якобы чрезвычайно ценное научное значение подобных опытов над человеком.В 1953-м программу расширили, дав новое название: "МК-Ультра". По настоянию Гейнора опыты стали проводить в США, подключив не только военные, но и гражданские ведомства. Задействовали колледжи и университеты, больницы, тюрьмы и фармацевтические компании — всего около 80 учреждений. Также генерал предложил создавать фиктивные левые политические организации для выявления "неблагонадежного элемента" и насильственных опытов над такими людьми. А еще одобрил вербовку четырех тысяч американских военнослужащих, осужденных за различные преступления.Опыты над военными проходили в три этапа. Сперва на них испытывали обычное химоружие. Потом примерно сотне солдат давали ЛСД. На третьей фазе 16 невольных подопытных под наркотиками начинали допрашивать.Одну из ключевых ролей в новом проекте играл штатный химик ЦРУ Сидни Готтлиб, исследовавший воздействие веществ на человека. Параллельно он разрабатывал планы по отравлению иностранных лидеров. Например, всерьез предлагал пропитать обувь Фиделя Кастро таллием, чтобы у того выпала борода. В 1960-м ученый лично доставил токсичные биоматериалы в Конго для планировавшегося убийства премьера Патриса Лумумбы.Готтлиб также подумывал об использовании наркотиков в тайных операциях. Призывал подмешивать их официальным лицам во время переговоров.Ему повезло, что в спецслужбе сменилось руководство. Новый директор, Аллен Даллес, готов был одобрить любые предлагаемые опыты, если видел в них потенциал победы над коммунизмом. Он считал, что наступила эпоха битвы за разум.“Цель этой “войны мозгов” — разум людей как на коллективной, так и на индивидуальной основе. Обусловить разум таким образом, чтобы он больше не реагировал по свободной воле или рациональной основе, а только на импульсы, привносимые извне", — говорил он на национальной конференции выпускников Принстонского университета.Жертвы "науки"Операция объединила 150 проектов, включая даже разработку микроволновой пушки. В 1957-м в Университете Макгилла начали эксперименты по "психическому управлению". Пациентов с незначительными отклонениями подвергали непрерывному прослушиванию голосовых записей, в то время как они были под воздействием мощных психоактивных веществ. Подобное понравилось не всем, и летальные исходы не заставили себя ждать.На одной из встреч Готтлиб тайно накачал психотропным веществом сотрудника лаборатории биологического оружия Фрэнка Олсона, который сомневался в нравственности проекта. Спустя сутки ничего не подозревавший офицер впал в глубокую депрессию. Ощущая "дезориентацию" и "полную путаницу", работать он больше не мог.Через девять дней Олсон покончил с собой. В 1976-м его семья смогла добиться извинения от президента Джеральда Форда и компенсации в 750 тысяч долларов.Однако для поставленных целей использовали не только вещества. "МК-Ультра" включала в себя также программу для военно-морских сил "Идеальное сотрясение мозга", которая должна была исследовать субзвуковые частотные импульсы для стирания памяти. Также проводили эксперименты для создания "гипнотически индуцированной тревоги" и изучения "взаимосвязи личности с восприимчивостью к гипнозу".В 1973-м, на фоне Уотергейтского скандала, директор ЦРУ Ричард Хелмс решил неожиданно свернуть программу и приказал уничтожить все файлы "МК-Ультра". В том же году из разведки уволились "отцы-основатели" — Гейнор и Готтлиб. Генерал был замешан в Уотергейте, что не помешало ему с почетом выйти на пенсию, получив медаль за заслуги. А химик ушел в отставку без всякого удовлетворения. Ни одна из его идей так и не снискала должного успеха.Уничтожение документов сделало невозможным полноценное расследование преступлений. Но скоро о них стало известно прессе и широкой общественности. Последовали слушания в конгрессе по поводу незаконной деятельность ЦРУ, ФБР и связанных с военной разведкой агентств. В 1975-м комиссия сенатора Фрэнка Черча заключила, что "предварительное согласие, очевидно, не было получено ни от одного из испытуемых".Год спустя Вашингтон официально запретил подобные опыты на людях. Виновных не наказали, а пострадавшие еще долго искали справедливости. Так, в 1987-м безуспешно судился с правительством бывший сержант армии США Джеймс Стэнли. В конце 1950-х он добровольно согласился участвовать в экспериментах, однако не знал, что за вещества ему вводят. Военный страдал от галлюцинаций и периодической потери памяти. У него произошли серьезные изменения личности, которые привели к увольнению и разводу.Спустя несколько лет после свертывания проекта были обнаружены 20 тысяч страниц, случайно переживших приказ Хелмса. Документы в основном касались финансирования. Двадцать лет работы над программой с поправкой на инфляцию обошлись Вашингтону почти в 90 миллионов долларов. Препараты получили более пяти тысяч гражданских и военных. Точное число душевнобольных и заключенных, над которыми проводили опыты, неизвестно.Лишь в 1990-е Вашингтон окончательно признал неправоту и начал массово выплачивать компенсации. Однако большинство деталей о бесчеловечных опытах до сих пор не известны.

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сша, центральное разведывательное управление (цру), вашингтон (город), конгресс сша