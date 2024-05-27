Доктор Менгеле из США: как раскопали самый неприятный секрет ЦРУ
© Фото : U.S. Army photo / Master Sgt. Michel SaureВоеннослужащие химико-биологического подразделения армии США во время учений
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. "Думаю, каждый из нас пожалел о том, что пытался добиться такого. Мы знали, что переходим черту", — вспоминал один из участников проекта "МК-Ультра". Холодная война была ареной борьбы за сознание людей. Два десятилетия Центральное разведывательное управление искало способ установить полный контроль над разумом человека. К чему привели секретные опыты — в материале РИА Новости.
В "лучших" традициях
В знаменитом боевике "Универсальный солдат" 1992 года погибших во Вьетнаме бойцов возвращают к жизни, и те, словно биороботы, беспрекословно выполняют приказы. Далеко не все в этом фильме — выдумка сценаристов. Мертвых, конечно, не воскрешали, но программа по управлению сознанием действительно существовала.
© AP PhotoВид на штаб-квартиру ЦРУ, США. 1962 год
© AP Photo
Вид на штаб-квартиру ЦРУ, США. 1962 год
Историк Стивен Кинцер утверждает, что этот проект был продолжением нацистских экспериментов над военнопленными. По его версии, Вашингтон пользовался наработками гитлеровских ученых, тайно вывезенных после войны в рамках операции "Скрепка". Двадцатого августа 1951-го США запустили проект "Артишок". Над людьми ставили опыты с помощью наркотических веществ. Цель — выяснить, возможно ли установить над человеком такой контроль, чтобы он говорил только правду и выполнял приказы против своей воли, даже вопреки чувству самосохранения.
Ответственность за "Артишок" взяло на себя специальное управление ЦРУ во главе с армейским генералом Полом Гейнором. Выбор был не случайным. В годы Второй мировой капитан Гейнор участвовал в операции "Оверлорд" в Нормандии. В битве за Арденны офицер, прикрывая свою роту, лично убил восемь немецких солдат и обратил противника в бегство, за что получил Крест "За выдающиеся заслуги" — вторую по значимости награду армии США.
Однако все это не мешало генералу после войны открыто поддерживать бывших сторонников нацизма в американском правительстве — Джона Тревора — младшего и конгрессмена Гамильтона Фиша III.
© AP PhotoОперация "Оверлорд", вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года
© AP Photo
Операция "Оверлорд", вторжение союзных войск на побережье Нормандии, Франция, июнь 1944 года
Когда операцию начали воплощать в жизнь, выяснилось: сам Гейнор недалеко ушел от "Ангела Смерти из Освенцима" доктора Йозефа Менгеле.
Битва за мозги
"Артишок" сперва проводили за рубежом — в Европе, Японии, Юго-Восточной Азии и на Филиппинах. ЦРУ создало секретные тюрьмы, чтобы избежать уголовного преследования. Подозреваемых в работе на вражескую разведку допрашивали под воздействием психоактивных препаратов, электричества и экстремальных температур. Все, чтобы понять, как разрушать человеческий разум и контролировать его.
После испытаний многие с трудом вспоминали, что с ними происходило на самом деле. С 1952-го психотропные вещества "для чистоты" стали тайно вводить ничего не подозревавшим сотрудникам ЦРУ. Одного из них 77 дней "кормили" ЛСД.
"Крайне важно, чтобы [ЦРУ] более агрессивно продвигалось вперед в выявлении и обеспечении надежной, готовой группы или групп людей для продолжающихся экспериментов "Артишока", — отмечал Гейнор, подчеркивая якобы чрезвычайно ценное научное значение подобных опытов над человеком.
В 1953-м программу расширили, дав новое название: "МК-Ультра". По настоянию Гейнора опыты стали проводить в США, подключив не только военные, но и гражданские ведомства. Задействовали колледжи и университеты, больницы, тюрьмы и фармацевтические компании — всего около 80 учреждений. Также генерал предложил создавать фиктивные левые политические организации для выявления "неблагонадежного элемента" и насильственных опытов над такими людьми. А еще одобрил вербовку четырех тысяч американских военнослужащих, осужденных за различные преступления.
Опыты над военными проходили в три этапа. Сперва на них испытывали обычное химоружие. Потом примерно сотне солдат давали ЛСД. На третьей фазе 16 невольных подопытных под наркотиками начинали допрашивать.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАмериканские солдаты из лагеря Плейме в перерыве между боями. Вьетнамская война. Репродукция фотографии из журнала Time
Американские солдаты из лагеря Плейме в перерыве между боями. Вьетнамская война. Репродукция фотографии из журнала Time
Одну из ключевых ролей в новом проекте играл штатный химик ЦРУ Сидни Готтлиб, исследовавший воздействие веществ на человека. Параллельно он разрабатывал планы по отравлению иностранных лидеров. Например, всерьез предлагал пропитать обувь Фиделя Кастро таллием, чтобы у того выпала борода. В 1960-м ученый лично доставил токсичные биоматериалы в Конго для планировавшегося убийства премьера Патриса Лумумбы.
Готтлиб также подумывал об использовании наркотиков в тайных операциях. Призывал подмешивать их официальным лицам во время переговоров.
Ему повезло, что в спецслужбе сменилось руководство. Новый директор, Аллен Даллес, готов был одобрить любые предлагаемые опыты, если видел в них потенциал победы над коммунизмом. Он считал, что наступила эпоха битвы за разум.
© AP PhotoДиректор ЦРУ Аллен Даллес
© AP Photo
Директор ЦРУ Аллен Даллес
“Цель этой “войны мозгов” — разум людей как на коллективной, так и на индивидуальной основе. Обусловить разум таким образом, чтобы он больше не реагировал по свободной воле или рациональной основе, а только на импульсы, привносимые извне", — говорил он на национальной конференции выпускников Принстонского университета.
Жертвы "науки"
Операция объединила 150 проектов, включая даже разработку микроволновой пушки. В 1957-м в Университете Макгилла начали эксперименты по "психическому управлению". Пациентов с незначительными отклонениями подвергали непрерывному прослушиванию голосовых записей, в то время как они были под воздействием мощных психоактивных веществ. Подобное понравилось не всем, и летальные исходы не заставили себя ждать.
На одной из встреч Готтлиб тайно накачал психотропным веществом сотрудника лаборатории биологического оружия Фрэнка Олсона, который сомневался в нравственности проекта. Спустя сутки ничего не подозревавший офицер впал в глубокую депрессию. Ощущая "дезориентацию" и "полную путаницу", работать он больше не мог.
© AP Photo / Andrew HarnikКомандование медицинских исследований и разработок армии США в Форт-Детрике
© AP Photo / Andrew Harnik
Командование медицинских исследований и разработок армии США в Форт-Детрике
Через девять дней Олсон покончил с собой. В 1976-м его семья смогла добиться извинения от президента Джеральда Форда и компенсации в 750 тысяч долларов.
Однако для поставленных целей использовали не только вещества. "МК-Ультра" включала в себя также программу для военно-морских сил "Идеальное сотрясение мозга", которая должна была исследовать субзвуковые частотные импульсы для стирания памяти. Также проводили эксперименты для создания "гипнотически индуцированной тревоги" и изучения "взаимосвязи личности с восприимчивостью к гипнозу".
В 1973-м, на фоне Уотергейтского скандала, директор ЦРУ Ричард Хелмс решил неожиданно свернуть программу и приказал уничтожить все файлы "МК-Ультра". В том же году из разведки уволились "отцы-основатели" — Гейнор и Готтлиб. Генерал был замешан в Уотергейте, что не помешало ему с почетом выйти на пенсию, получив медаль за заслуги. А химик ушел в отставку без всякого удовлетворения. Ни одна из его идей так и не снискала должного успеха.
© AP PhotoШтаб-квартира Демократической партии в отеле "Уотергейт" (Watergate) в Вашингтоне
© AP Photo
Штаб-квартира Демократической партии в отеле "Уотергейт" (Watergate) в Вашингтоне
Уничтожение документов сделало невозможным полноценное расследование преступлений. Но скоро о них стало известно прессе и широкой общественности. Последовали слушания в конгрессе по поводу незаконной деятельность ЦРУ, ФБР и связанных с военной разведкой агентств. В 1975-м комиссия сенатора Фрэнка Черча заключила, что "предварительное согласие, очевидно, не было получено ни от одного из испытуемых".
Год спустя Вашингтон официально запретил подобные опыты на людях. Виновных не наказали, а пострадавшие еще долго искали справедливости. Так, в 1987-м безуспешно судился с правительством бывший сержант армии США Джеймс Стэнли. В конце 1950-х он добровольно согласился участвовать в экспериментах, однако не знал, что за вещества ему вводят. Военный страдал от галлюцинаций и периодической потери памяти. У него произошли серьезные изменения личности, которые привели к увольнению и разводу.
© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление
Спустя несколько лет после свертывания проекта были обнаружены 20 тысяч страниц, случайно переживших приказ Хелмса. Документы в основном касались финансирования. Двадцать лет работы над программой с поправкой на инфляцию обошлись Вашингтону почти в 90 миллионов долларов. Препараты получили более пяти тысяч гражданских и военных. Точное число душевнобольных и заключенных, над которыми проводили опыты, неизвестно.
Лишь в 1990-е Вашингтон окончательно признал неправоту и начал массово выплачивать компенсации. Однако большинство деталей о бесчеловечных опытах до сих пор не известны.