https://ria.ru/20240527/sdek-1948581577.html
СДЭК приостановил отправку посылок
СДЭК приостановил отправку посылок - РИА Новости, 27.05.2024
СДЭК приостановил отправку посылок
Логистический оператор СДЭК временно приостановил прием и выдачу посылок, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:00
2024-05-27T12:00
2024-05-27T15:39
экономика
сдэк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948670909_0:128:3071:1856_1920x0_80_0_0_994418cee6f3a11f013252bd36a69c8e.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Логистический оператор СДЭК временно приостановил прием и выдачу посылок, сообщила компания в Telegram-канале. "Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны прием и выдача отправлений на ПВЗ (пункты выдачи заказов. — Прим. ред.)", — уточнили в фирме.Сейчас специалисты работают над восстановлением функционирования сервисов компании.В СДЭК также сказали РИА Новости, что бережно сохранят все посылки и выдадут их клиентам после устранения технических проблем. Кроме того, фирма пообещала незамедлительно сообщать обо всех изменениях.Накануне пресс-служба компании написала во "Вконтакте", что по техническим причинам временно приостановлена обработка посылок. Там подчеркнули, что "это поможет избежать возможных ошибок при ручной обработке".В СДЭК тогда уточняли, что находятся на заключительном этапе восстановления полной работоспособности сервисов, и изначально планировали возобновление штатного функционирования ПВЗ на следующий день, 27 мая.
https://ria.ru/20240501/pochta-1943326966.html
https://ria.ru/20221021/sdek-1825770420.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948670909_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_6d4294191e1793c6679e3b7dc23385c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сдэк, россия
СДЭК приостановил отправку посылок
СДЭК временно приостановил отправку посылок по техническим причинам
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Логистический оператор СДЭК временно приостановил прием и выдачу посылок, сообщила компания в Telegram-канале
.
«
"Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны прием и выдача отправлений на ПВЗ (пункты выдачи заказов. — Прим. ред.)", — уточнили в фирме.
Сейчас специалисты работают над восстановлением функционирования сервисов компании.
В СДЭК также сказали РИА Новости, что бережно сохранят все посылки и выдадут их клиентам после устранения технических проблем. Кроме того, фирма пообещала незамедлительно сообщать обо всех изменениях.
Накануне пресс-служба компании написала во "Вконтакте
", что по техническим причинам временно приостановлена обработка посылок. Там подчеркнули, что "это поможет избежать возможных ошибок при ручной обработке".
В СДЭК тогда уточняли, что находятся на заключительном этапе восстановления полной работоспособности сервисов, и изначально планировали возобновление штатного функционирования ПВЗ на следующий день, 27 мая.