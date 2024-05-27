https://ria.ru/20240527/sdek-1948581577.html

СДЭК приостановил отправку посылок

СДЭК приостановил отправку посылок - РИА Новости, 27.05.2024

СДЭК приостановил отправку посылок

Логистический оператор СДЭК временно приостановил прием и выдачу посылок, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:00

2024-05-27T12:00

2024-05-27T15:39

экономика

сдэк

россия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Логистический оператор СДЭК временно приостановил прием и выдачу посылок, сообщила компания в Telegram-канале. "Вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей в настоящее время не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны прием и выдача отправлений на ПВЗ (пункты выдачи заказов. — Прим. ред.)", — уточнили в фирме.Сейчас специалисты работают над восстановлением функционирования сервисов компании.В СДЭК также сказали РИА Новости, что бережно сохранят все посылки и выдадут их клиентам после устранения технических проблем. Кроме того, фирма пообещала незамедлительно сообщать обо всех изменениях.Накануне пресс-служба компании написала во "Вконтакте", что по техническим причинам временно приостановлена обработка посылок. Там подчеркнули, что "это поможет избежать возможных ошибок при ручной обработке".В СДЭК тогда уточняли, что находятся на заключительном этапе восстановления полной работоспособности сервисов, и изначально планировали возобновление штатного функционирования ПВЗ на следующий день, 27 мая.

https://ria.ru/20240501/pochta-1943326966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сдэк, россия