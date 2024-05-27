https://ria.ru/20240527/rudnevo-1948546839.html

В индустриальном парке "Руднево" пройдет тестирование беспилотников

В индустриальном парке "Руднево" пройдет тестирование беспилотников - РИА Новости, 27.05.2024

В индустриальном парке "Руднево" пройдет тестирование беспилотников

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) позволит тестировать беспилотные авиационные системы (БАС) в индустриальном парке "Руднево", ключевой момент нового... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:23

2024-05-27T10:23

2024-05-27T10:47

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

виталий савельев

владислав овчинский

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МОСКВА, 24 мая – РИА новости. Экспериментальный правовой режим (ЭПР) позволит тестировать беспилотные авиационные системы (БАС) в индустриальном парке "Руднево", ключевой момент нового эксперимента – это то значение созданного Федерального центра БАС, которое он окажет на развитие отрасли беспилотных авиационных систем, сообщил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития РФ Владимир Волошин."Установлен 15-й эксперимент, он дополняет уже реализуемые программы ЭПР в различных сферах, включая беспилотный транспорт (как наземный, так и воздушный), медицину, телемедицинские услуги, государственные услуги. К слову, механизмом ЭПР сейчас пользуются более 150 компаний и индивидуальных предпринимателей, участниками экспериментов стали более 80 тысяч граждан. Ключевой момент нового эксперимента – это то значение созданного Федерального центра БАС, которое он окажет на развитие отрасли беспилотных авиационных систем, созданный центр является фундаментальным для разработки и апробации беспилотных технологий", – приводится на сайте министерства слова Волошина.По его словам, внедряемые процессы и комплексная инфраструктура направлены на решение задач различной сложности, а полученный опыт позволит существенно ускорить внедрение инноваций в беспилотной гражданской авиации, а также обеспечить создание сети научно-производственных центров, предусмотренных нацпроектом.Волошин отметил, что установленный ЭПР также повлияет на модернизацию общего регулирования, которую давно запрашивают представители отрасли. Департамент цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития РФ поддерживает и активно участвует в проработке ряда регуляторных инициатив в рамках формирования соответствующей "дорожной карты".В исполнении инициативы примут участие восемь компаний, в том числе Федеральный центр БАС. Ему отводится роль оператора опытного района, разработчика и изготовителя БАС, а также ООО "Геоскан", ООО "Газпромнефть-Снабжение", ООО "Флай Дрон" и другие компании."В прошлом году на базе "Руднево" мы открыли Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который объединяет 12 ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов. В рамках ФЦ "БАС" мы создаем всю необходимую инфраструктуру для развития этой индустрии. Так, в ноябре 2023 года заработал первый в России Центр коллективного пользования для отрасли. Сейчас создаем лабораторно-исследовательский центр для проведения стендовых испытаний беспилотной авиатехники, а также летно-испытательный комплекс", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привели в департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.Федеральный центр БАС оказывает методологическую поддержку по развитию научно-производственных центров, которые предусмотрены федеральным проектом по производству БАС в составе национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Данную разработку инициировал президент РФ и курирует ее заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.Реализация ЭПР будет осуществляться непрерывным мониторингом деятельности его участников со стороны контрольно-надзорных органов, Минтранса и Минэкономразвития РФ, а эффективность будет оцениваться в соответствии с плановыми показателями его результативности, заложенными в утвержденной постановлением правительства РФ программе ЭПР.Планируется, что за тот период, в который будет действовать ЭПР, то есть в течение трех лет к работе будет допущено порядка 45 единиц БАС для выполнения авиационных работ и перевозки грузов. Они совершат не менее 1850 полетов. Режим предусматривает применение БАС с максимальной взлетной массой до 30 килограмм и более для воздушной перевозки грузов."Экспериментальный правовой режим – это важный шаг в развитии отрасли, открывающий перед ней целый ряд перспектив. Разработчики смогут проводить тестирование своих разработок в реальных условиях, что позволит им быстрее совершенствовать свои продукты и улучшать их характеристики, что в конечном итоге приведет к улучшению качества и безопасности полетов БАС", – отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Он отметил, что также это будет способствовать реализации целей национального проекта "Беспилотные авиационные системы". В его рамках по всей стране создается сеть научно-производственных центров, в которой ФЦ БАС является опорным.Благодаря ЭПР компании получат возможность проводить испытания техники, используя также инфраструктуру Федерального центра БАС. Компании из России, а также индивидуальные предприниматели смогут в дальнейшем присоединиться к ЭПР в упрощенном порядке.Правительство РФ утвердило постановление по установлению экспериментального правового режима (ЭПР), который был разработан Минэкономразвития России совместно с правительством города Москвы и АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" (Федеральный центр БАС).

https://ria.ru/20240527/moskva-1948541434.html

https://ria.ru/20240525/moscow-1948248854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , виталий савельев, владислав овчинский