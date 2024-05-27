https://ria.ru/20240527/rosselkhoznadzor-1948735823.html

Россия и Узбекистан нарастили взаимные поставки продовольствия

Россия и Узбекистан нарастили взаимные поставки продовольствия - РИА Новости, 27.05.2024

Россия и Узбекистан нарастили взаимные поставки продовольствия

Россия и Узбекистан в текущем году нарастили взаимные поставки продовольствия, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:17

2024-05-27T18:17

2024-05-27T18:17

экономика

россия

узбекистан

ташкент

владимир путин

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Узбекистан в текущем году нарастили взаимные поставки продовольствия, сообщил Россельхознадзор. В понедельник, 27 мая, в Ташкенте в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и генеральный директор агентства по карантину и защите растений Узбекистана Иброхим Эргашев подписали документы, расширяющие торговое сотрудничество между странами. "С начала 2024 года в Россию было ввезено около 156 тысяч тонн плодоовощных продуктов, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда было поставлено 124 тысячи тонн. Вместе с тем Россия увеличивает экспортные поставки в Узбекистан", - говорится в сообщении. Так, по данным на 24 мая, с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли отгрузки из РФ в Узбекистан суточных цыплят в 3,4 раза - до 94,4 тысячи голов с 28 тысяч; сыра в 4,5 раза - до 793 тонн со 175 тонн; готовой мясной продукции в 3,2 раза - до 643 тонн со 198 тонн; говядины в 2,4 раза - до 1,08 тысячи тонн с 452 тонн; мороженого вдвое - до 361 тонны со 172 тонн; пахты, йогурта, кефира и сметаны в 1,6 раза - до 1,5 тысячи тонн с 955 тонн. Одновременно выросли поставки из Узбекистана в РФ по таким культурам, как: белокочанная капуста в 4 раза - до 72 тысяч тонн с 18 тысяч тонн, свежая хурма в 6,2 раза - до 1,5 тысячи тонн с 233 тонн, цветная капуста в 2,2 раза - до 5,8 тысячи тонн с 2,6 тысячи тонн, свежая морковь в 3,4 раза - до 11,5 тысячи тонн с 3,4 тысячи тонн. Отмечено, что по итогам встречи на высоком уровне была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества в области карантина и защиты растений на 2024-2026 годы, а также соглашение, обеспечивающее прослеживаемость и благополучие фитосанитарного статуса плодоовощной продукции при взаимных поставках. Подписание этих документов способствует расширению поставок подкарантинной продукции, а также открывает новые торговые возможности в сотрудничестве между странами, подчеркнули в российской службе.

https://radiosputnik.ru/20240527/regiony-1948721411.html

https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948720385.html

https://ria.ru/20240527/mirzieev-1948703668.html

россия

узбекистан

ташкент

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экономика, россия, узбекистан, ташкент, владимир путин, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)