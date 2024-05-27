https://ria.ru/20240527/rosnano-1948670157.html
Суд оставил без рассмотрения иск "Роснано" к ВЭБ и Минфину
Суд оставил без рассмотрения иск "Роснано" к ВЭБ и Минфину - РИА Новости, 27.05.2024
Суд оставил без рассмотрения иск "Роснано" к ВЭБ и Минфину
Арбитражный суд Москвы в понедельник оставил без рассмотрения заявление АО "Роснано" об установлении факта, имеющего юридическое значение, заинтересованными... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:35
2024-05-27T15:35
2024-05-27T15:37
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в понедельник оставил без рассмотрения заявление АО "Роснано" об установлении факта, имеющего юридическое значение, заинтересованными лицами в котором были указаны ВЭБ, Минэкономразвития и Минфин России, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Причины такого решения суда не уточняются, рассмотрение дела по просьбе заявителя проходило в закрытом режиме. Какой факт просило установить "Роснано", в опубликованных материалах суда не сообщается. Деловые СМИ со ссылкой на свои источники ранее писали, что речь в иске шла об изучении обстоятельств изменения учетной политики "Роснано" в 2017 году, в результате чего часть обязательств компании стала учитываться по статье "Добавочный капитал", сумма долгов "на бумаге" снизилась и это позволило "Роснано" набрать новых кредитов. Следствием стало дальнейшее ухудшение его финансового состояния. В ВЭБе называли претензии "Роснано" юридически несостоятельными "в связи с тем, что ВЭБ не подменяет органы управления "Роснано" и не несет перед корпорацией никаких обязательств в части осуществления хозяйственной деятельности". Там отмечали, что ВЭБ лишь координирует работу "Роснано" по отдельным направлениям по решению правительства, выполняя функции его агента. В настоящее время суд рассматривает несколько споров с участием "Роснано" и ВЭБа.
https://ria.ru/20240523/volodin-1947864763.html
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экономика, москва, россия, роснано, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Москва, Россия, Роснано, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Суд оставил без рассмотрения иск "Роснано" к ВЭБ и Минфину
Суд оставил без рассмотрения иск "Роснано" к ВЭБ, Минэкономразвития и Минфину
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в понедельник оставил без рассмотрения заявление АО "Роснано" об установлении факта, имеющего юридическое значение, заинтересованными лицами в котором были указаны ВЭБ, Минэкономразвития и Минфин России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Причины такого решения суда не уточняются, рассмотрение дела по просьбе заявителя проходило в закрытом режиме.
Какой факт просило установить "Роснано", в опубликованных материалах суда не сообщается.
Деловые СМИ со ссылкой на свои источники ранее писали, что речь в иске шла об изучении обстоятельств изменения учетной политики "Роснано" в 2017 году, в результате чего часть обязательств компании стала учитываться по статье "Добавочный капитал", сумма долгов "на бумаге" снизилась и это позволило "Роснано" набрать новых кредитов. Следствием стало дальнейшее ухудшение его финансового состояния.
В ВЭБе называли претензии "Роснано" юридически несостоятельными "в связи с тем, что ВЭБ не подменяет органы управления "Роснано" и не несет перед корпорацией никаких обязательств в части осуществления хозяйственной деятельности". Там отмечали, что ВЭБ лишь координирует работу "Роснано" по отдельным направлениям по решению правительства, выполняя функции его агента.
В настоящее время суд рассматривает несколько споров с участием "Роснано" и ВЭБа.