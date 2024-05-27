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На месте удара ВСУ по школе в Запорожской области идет разбор завалов
На месте удара ВСУ по школе в Запорожской области идет разбор завалов - РИА Новости, 27.05.2024
На месте удара ВСУ по школе в Запорожской области идет разбор завалов
На месте удара по школе в селе Новогоровка Запорожской области идет разбор завалов, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:34
2024-05-27T14:34
2024-05-27T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. На месте удара по школе в селе Новогоровка Запорожской области идет разбор завалов, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее Рогов написал, что ВСУ ударили по школе в Новогоровке, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. "Идет разбор завалов. Слава богу, учебный процесс в этой школе был завершен ранее и дети ушли на каникулы", - сказал Рогов. По его словам, никаких военных ни в школе, ни рядом с ней не было. "Бандеровцы сознательно нанесли удар по мирному объекту", - заметил Рогов.
https://ria.ru/20240412/obstrel-1939729067.html
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происшествия, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На месте удара ВСУ по школе в Запорожской области идет разбор завалов
Рогов: на месте удара ВСУ по школе в Запорожской области идет разбор завалов