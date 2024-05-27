https://ria.ru/20240527/rogov-1948647549.html

На месте удара ВСУ по школе в Запорожской области идет разбор завалов

На месте удара ВСУ по школе в Запорожской области идет разбор завалов - РИА Новости, 27.05.2024

На месте удара ВСУ по школе в Запорожской области идет разбор завалов

На месте удара по школе в селе Новогоровка Запорожской области идет разбор завалов, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:34

2024-05-27T14:34

2024-05-27T14:46

происшествия

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948650055_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0776911a3aea7785accf3c826281a722.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. На месте удара по школе в селе Новогоровка Запорожской области идет разбор завалов, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее Рогов написал, что ВСУ ударили по школе в Новогоровке, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. "Идет разбор завалов. Слава богу, учебный процесс в этой школе был завершен ранее и дети ушли на каникулы", - сказал Рогов. По его словам, никаких военных ни в школе, ни рядом с ней не было. "Бандеровцы сознательно нанесли удар по мирному объекту", - заметил Рогов.

https://ria.ru/20240412/obstrel-1939729067.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины