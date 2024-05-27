https://ria.ru/20240527/rets-1948573975.html

Ключевые турецкие дистрибьюторы познакомятся с российским производством

Ключевые турецкие дистрибьюторы познакомятся с российским производством - РИА Новости, 27.05.2024

Ключевые турецкие дистрибьюторы познакомятся с российским производством

В рамках программы национальных демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) российским... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:34

2024-05-27T11:34

2024-05-27T11:34

экономика

турция

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В рамках программы национальных демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) российским экспортерам открыты новые возможности для продвижения национального алкогольного производства на турецком рынке, сообщает РЭЦ."Этим летом планируется масштабное мероприятие, на котором ключевые турецкие дистрибьюторы смогут познакомиться с богатым наследием российской культуры изготовления и употребления алкогольной продукции", - говорится в сообщении.Мероприятие будет включать дегустации, презентации и мастер-классы от ведущих российских производителей, что позволит турецким потребителям оценить качество и уникальность российского алкоголя.Этот шаг углубит понимание и восприятие российской алкогольной культуры в Турции, а также станет платформой для дальнейших бизнес-инициатив, станет важной вехой в укреплении экономических и культурных связей между Россией и Турцией. Участие в мероприятии открывает двери для российских производителей на один из самых востребованных рынков Европы, способствуя расширению экспорта и узнаваемости брендов.Подробности и даты проведения мероприятия будут объявлены дополнительно.РЭЦ реализует программу национальных демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом Good Food Russia. Уже более 120 компаний и 2 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны уже присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию на полках, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.

https://ria.ru/20240527/brend-1948557367.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, турция, россия, российский экспортный центр (рэц)