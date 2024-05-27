Рейтинг@Mail.ru
Ключевые турецкие дистрибьюторы познакомятся с российским производством - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/rets-1948573975.html
Ключевые турецкие дистрибьюторы познакомятся с российским производством
Ключевые турецкие дистрибьюторы познакомятся с российским производством - РИА Новости, 27.05.2024
Ключевые турецкие дистрибьюторы познакомятся с российским производством
В рамках программы национальных демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) российским... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:34
2024-05-27T11:34
экономика
турция
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В рамках программы национальных демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) российским экспортерам открыты новые возможности для продвижения национального алкогольного производства на турецком рынке, сообщает РЭЦ."Этим летом планируется масштабное мероприятие, на котором ключевые турецкие дистрибьюторы смогут познакомиться с богатым наследием российской культуры изготовления и употребления алкогольной продукции", - говорится в сообщении.Мероприятие будет включать дегустации, презентации и мастер-классы от ведущих российских производителей, что позволит турецким потребителям оценить качество и уникальность российского алкоголя.Этот шаг углубит понимание и восприятие российской алкогольной культуры в Турции, а также станет платформой для дальнейших бизнес-инициатив, станет важной вехой в укреплении экономических и культурных связей между Россией и Турцией. Участие в мероприятии открывает двери для российских производителей на один из самых востребованных рынков Европы, способствуя расширению экспорта и узнаваемости брендов.Подробности и даты проведения мероприятия будут объявлены дополнительно.РЭЦ реализует программу национальных демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом Good Food Russia. Уже более 120 компаний и 2 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны уже присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию на полках, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.
https://ria.ru/20240527/brend-1948557367.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, турция, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Турция, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Ключевые турецкие дистрибьюторы познакомятся с российским производством

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В рамках программы национальных демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) российским экспортерам открыты новые возможности для продвижения национального алкогольного производства на турецком рынке, сообщает РЭЦ.
"Этим летом планируется масштабное мероприятие, на котором ключевые турецкие дистрибьюторы смогут познакомиться с богатым наследием российской культуры изготовления и употребления алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
Русский краб покоряет китайский рынок под брендом Сделано в России - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
"Русский краб" покоряет китайский рынок под брендом "Сделано в России
10:57
Мероприятие будет включать дегустации, презентации и мастер-классы от ведущих российских производителей, что позволит турецким потребителям оценить качество и уникальность российского алкоголя.
Этот шаг углубит понимание и восприятие российской алкогольной культуры в Турции, а также станет платформой для дальнейших бизнес-инициатив, станет важной вехой в укреплении экономических и культурных связей между Россией и Турцией. Участие в мероприятии открывает двери для российских производителей на один из самых востребованных рынков Европы, способствуя расширению экспорта и узнаваемости брендов.
Подробности и даты проведения мероприятия будут объявлены дополнительно.
РЭЦ реализует программу национальных демонстрационно-дегустационных павильонов АПК за рубежом Good Food Russia. Уже более 120 компаний и 2 тысячи товарных позиций представлены в этой сети. Павильоны уже присутствуют в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии. Участники могут бесплатно выставлять продукцию на полках, а РЭЦ осуществляет продвижение выставленной продукции, в том числе в розничные сети.
 
ЭкономикаТурцияРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала