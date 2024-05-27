Путин оценил перспективы сотрудничества регионов России и Узбекистана
Путин: сотрудничество регионов России и Узбекистана имеет хорошие перспективы
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в государственной резиденции "Куксарой"
ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Сотрудничество регионов РФ и Узбекистана имеет хорошие перспективы, руководство двух стран будет это поддерживать, заявил президент России Владимир Путин.
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"Еще раз подчеркну, что у российско-узбекистанского межрегионального сотрудничества и взаимодействия самые широкие и многообещающие перспективы. Мы же с президентом Узбекистана будем поддерживать ваши конструктивные инициативы и новые совместные проекты", - сказал он на заседании Совета регионов РФ и Узбекистана.
Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.