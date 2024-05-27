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Путин оценил перспективы сотрудничества регионов России и Узбекистана

Путин оценил перспективы сотрудничества регионов России и Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024

Путин оценил перспективы сотрудничества регионов России и Узбекистана

Сотрудничество регионов РФ и Узбекистана имеет хорошие перспективы, руководство двух стран будет это поддерживать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:19

2024-05-27T17:19

2024-05-27T17:19

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

в мире

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Сотрудничество регионов РФ и Узбекистана имеет хорошие перспективы, руководство двух стран будет это поддерживать, заявил президент России Владимир Путин. "Еще раз подчеркну, что у российско-узбекистанского межрегионального сотрудничества и взаимодействия самые широкие и многообещающие перспективы. Мы же с президентом Узбекистана будем поддерживать ваши конструктивные инициативы и новые совместные проекты", - сказал он на заседании Совета регионов РФ и Узбекистана. Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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узбекистан

россия

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Наталья Макарова

узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев